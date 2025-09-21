Primera Expo Cartoon

Del 15 al 18 de septiembre tuvo lugar el Primer Festival de Caricaturas de Panamá. Como parte del evento, se hizo una exposición en el auditorio del Tribunal Electoral, y un jurado integrado por destacados caricaturistas de Colombia y de Costa Rica eligió a los ganadores.
El caricaturista Hilde Sucre informó que, para la actividad, se hizo una convocatoria internacional que atrajo artistas de 30 países, entre ellos Irán, China, Rusia y República del Congo.
Se recibieron poco más de 200 caricaturas y, luego de seleccionadas, se presentaron 100. El primer lugar se lo llevó Zlatkovsky Mikhail, de Rusia; y el segundo lugar, Vladimir Kazanevsky, de Ucrania. Además, se otorgaron tres menciones honoríficas, que fueron para: Evzen Davi, de República Checa; Mehdi Azizi, de Irán; y Hazem Nassar, de Estados Unidos.