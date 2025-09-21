Panamá, 21 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Exposición

    Primera Expo Cartoon

    Redacción de La Prensa
    Primera Expo Cartoon
    Lasa caricaturas se mostraron en el vestíbulo del auditorio del Tribunal Electoral. Anel Asprilla

    Del 15 al 18 de septiembre tuvo lugar el Primer Festival de Caricaturas de Panamá. Como parte del evento, se hizo una exposición en el auditorio del Tribunal Electoral, y un jurado integrado por destacados caricaturistas de Colombia y de Costa Rica eligió a los ganadores.

    El caricaturista Hilde Sucre informó que, para la actividad, se hizo una convocatoria internacional que atrajo artistas de 30 países, entre ellos Irán, China, Rusia y República del Congo.

    Se recibieron poco más de 200 caricaturas y, luego de seleccionadas, se presentaron 100. El primer lugar se lo llevó Zlatkovsky Mikhail, de Rusia; y el segundo lugar, Vladimir Kazanevsky, de Ucrania. Además, se otorgaron tres menciones honoríficas, que fueron para: Evzen Davi, de República Checa; Mehdi Azizi, de Irán; y Hazem Nassar, de Estados Unidos.

    Primera Expo Cartoon
    Zlatkovsky Mikhail, de Rusia.
    Primera Expo Cartoon
    Vladimir Kazanevsky, de Ucrania.
    Primera Expo Cartoon
    Evzen Davi Czechia.
    Primera Expo Cartoon
    Mehdi Azizi- Iran
    Primera Expo Cartoon
    Hazem Nassar - USA

    Redacción de La Prensa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Educadores acorralados: multas y descuentos golpean luego del paro de más de dos meses. Leer más