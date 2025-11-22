Probidsida advierte que retrasos del Minsa impidieron licitación unificada y elevaron riesgo de desabastecimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso para realizar una compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), establecido en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 —que regula la compra de medicamentos en Panamá—, no se concretó debido a que el ministerio no completó a tiempo su lista de medicamentos.

Así lo señaló el presidente de Probidsida, Orlando Quintero, quien advirtió que la falta de coordinación entre ambas entidades de salud impidió ejecutar la compra conjunta prevista para este año, un proceso que —según aseguró— habría permitido un uso más eficiente del presupuesto y evitado riesgos de desabastecimiento.

El director de Probidsida, Orlando Quintero. Isaac Ortega

Quintero explicó que la compra conjunta no se realizó debido a que el Minsa no logró homologar a tiempo su lista de medicamentos con la de la CSS, lo que imposibilitó avanzar en el proceso. “Lo ideal hubiera sido la compra conjunta que se estaba esperando realizar, pero al no tener la lista de medicamentos homologada, no se pudo”, afirmó.

Ante este escenario, la CSS tuvo que adelantar su propio proceso de adquisición para evitar un “desabastecimiento galopante”. Según Quintero, el tiempo apremiaba: “Ya estaban en octubre y, sin la lista aprobada por las dos instituciones, nos íbamos a quedar, como se dice por ahí, sin chicha ni limonada”.

El dirigente añadió que la instalación de la comisión encargada de revisar y definir las listas de medicamentos también se dio tarde y sin la celeridad necesaria. Indicó que el trabajo técnico —definir qué medicamentos incluir, dosis y presentaciones— no se realizó dentro de los plazos establecidos. “Lo están haciendo ahora, pero ya está fuera de tiempo”, afirmó.

Quintero detalló que, de haberse logrado la homologación antes del 2 de diciembre, la CSS habría podido descartar su compra por precio único y sumarse al proceso conjunto con el Minsa. Sin embargo, el retraso hace imposible modificar el calendario actual. “Para hacer el ajuste, el ministro tendría que firmar un decreto, pero ya es imposible”, señaló.

Según la CSS, de haberse concretado la licitación conjunta se habrían adquirido al menos 500 medicamentos e insumos médicos para policlínicas y hospitales del país, con una inversión estimada en más de 300 millones de dólares.

Este proceso, según indicó el director de Prestaciones de Salud de la CSS, Marcos Young, en septiembre pasado, buscaba garantizar el suministro de fármacos por un período de tres a cinco años y asegurar la disponibilidad hasta el final de la actual administración.

En ese momento, la CSS ya había enviado su lista de medicamentos y estaba a la espera de que se conformara la Comisión de Abastecimiento.

Este paso no se dio hasta el 15 de octubre, cuando se instaló la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos, creada mediante el Decreto Ejecutivo del 20 de septiembre de 2025.

Instalan Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos. Cortesía

En su momento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que las mesas técnicas y legales estaban trabajando en la unificación de los listados de medicamentos de ambas instituciones, con el fin de elaborar un listado único de productos que puedan ser declarados de abastecimiento crítico.

“El proceso de distribución también es fundamental para asegurar el abastecimiento en todas las instalaciones de salud. Cada entidad debe administrar de manera adecuada el flujo de medicamentos y estaremos dando seguimiento cercano a este tema”, destacó.

Asegurados y beneficiarios demanda en las diversas farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS) medicamentos. Foto: Yaritza Mojica

Esta comisión se fundamenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024, que faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Minsa, para declarar el desabastecimiento crítico de un medicamento y adoptar medidas que prevengan su escasez en el sector público. Para emitir dicha declaración, se requiere la certificación de las direcciones de abastecimiento e inventarios del Minsa y la CSS, basadas en los informes técnicos de sus unidades administrativas.

Ante este panorama, el presidente de Probidsida espera que en 2026 las instituciones logren coordinarse con anticipación y concretar la tan esperada compra conjunta. “Yo espero que el próximo año todo esté hecho”, concluyó.