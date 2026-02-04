Probidsida lanza campaña de prevención por los Carnavales 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Probidsida lanza la campaña “Carnavalea, pero recuerda: la protección es tu decisión” para prevenir el VIH, otras ITS y embarazos no planificados durante los Carnavales 2026.

Con el lema “Carnavalea, pero recuerda: la protección es tu decisión”, la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida (Probidsida) lanzó su campaña de prevención con motivo de los Carnavales 2026, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas de autocuidado para evitar nuevas infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados.

Durante una conferencia de prensa, la fundación advirtió que en la temporada de Carnaval se registra un incremento significativo de conductas de riesgo, especialmente asociadas al consumo de alcohol y a relaciones sexuales sin protección, lo que deriva en un aumento de los casos de ITS y embarazos no deseados.

En ese contexto, Probidsida recordó que el grupo más afectado por el VIH y el sida en Panamá se encuentra entre los 15 y 29 años, una población predominantemente joven. De acuerdo con cifras nacionales, durante el año 2024 se reportaron numerosos casos nuevos de VIH en este rango de edad, además de fallecimientos y hospitalizaciones constantes, con un promedio de más de 40 personas hospitalizadas por mes.

La organización subrayó que el VIH y el sida no distinguen rostro, género ni condición social, por lo que insistió en la importancia de la información, la prevención y el autocuidado como herramientas fundamentales para salvar vidas. “Protegerte es decidir no sumarte a las estadísticas de VIH/sida”, enfatizaron voceros de la fundación.

Probidsida explicó que la campaña es necesaria debido a que los carnavales representan una de las épocas de mayor riesgo en el año, al coincidir el aumento del consumo de alcohol con conductas impulsivas que favorecen las relaciones sexuales sin protección. En este periodo, se registra un alza en los casos de infecciones como sífilis y clamidia, así como del VIH.

Según las estimaciones más recientes, 31,588 personas viven actualmente con VIH en Panamá, de las cuales 21,034 recibían terapia antirretroviral (TARV) hasta diciembre de 2024.

Con esta iniciativa, la fundación busca reforzar el mensaje de que disfrutar del Carnaval es compatible con la responsabilidad y el cuidado de la salud, promoviendo decisiones informadas que reduzcan los riesgos y protejan la vida.