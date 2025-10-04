Probidsida lanza campaña ‘Tu mejor prueba de amor’ para prevenir transmisión del VIH y sífilis en embarazadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida (Probidsida) lanzó esta semana la campaña “Tu mejor prueba de amor”, destinada a incentivar a las mujeres embarazadas a realizarse la prueba de VIH y sífilis durante el control prenatal.

En la presentación de la campaña se habló de la importancia del Tratamiento Antirretroviral (TAR), que reduce la probabilidad de transmisión del VIH de madre a hijo a menos del 1% cuando se aplica correctamente.

Durante la conferencia de prensa, Probidsida recordó que su labor incluye la prevención de la infección de VIH en recién nacidos. Antes del inicio de la terapia antirretroviral, hasta 50 niños nacían infectados anualmente; actualmente, la cifra ha disminuido a aproximadamente 10 casos por año, principalmente por madres que no se realizaron la prueba.

La campaña 2025 cuenta con la participación de la creadora de contenido y madre Paola Molina, conocida como Mollie, quien enfatizó la importancia de la prevención: “Ser la voz de esta campaña significa hacer un llamado a mi generación y a todas las mujeres embarazadas: cuidarnos nosotras mismas es también cuidar a nuestros bebés”.

Probidsida resaltó que la prevalencia de VIH infantil se mantiene en un 4%, debido a que no todas las mujeres, especialmente adolescentes embarazadas, se realizan la prueba. En 2023, se reportaron 240 mujeres embarazadas infectadas, de las cuales el 55% tenían entre 10 y 24 años.

En cuanto a la sífilis congénita, los casos han aumentado de 141 en 2016 a 428 en 2024, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los controles prenatales y las pruebas de detección temprana.

El VIH ataca el sistema inmunitario y, aunque no tiene cura, puede controlarse con medicamentos. La sífilis congénita, causada por la bacteria Treponema pallidum, puede provocar complicaciones graves como muerte fetal, parto prematuro y daños en el sistema nervioso, hígado y huesos del recién nacido.

La campaña “Tu mejor prueba de amor” busca que todas las mujeres embarazadas se realicen las pruebas correspondientes, asegurando un embarazo seguro y la salud del bebé.