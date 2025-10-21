Producto Nivea Body Mousse es retirado del mercado panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) suspendió el registro sanitario No. 101147 del producto Nivea Body Mousse Piel Seca Muy Seca y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño, por contener una sustancia prohibida en productos cosméticos.

Según la base de datos del Departamento de Registro Sanitario de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, el producto —fabricado por Rudolf Dankwardt GmbH, de Alemania— contaba con registro sanitario expedido el 21 de septiembre de 2018, con fecha de vencimiento al 21 de septiembre de 2028.

La medida fue oficializada mediante la Resolución No. 15 del 7 de octubre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial, donde se detalla que la Comisión Europea, a través del sistema de alerta rápida Safety Gate, emitió el informe 2025-29 del 17 de julio de 2025. Este informe advierte sobre el cese de comercialización y retiro de productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos, entre ellos el Nivea Body Mousse Piel Seca Muy Seca.

De acuerdo con el documento, el producto incluye en su formulación el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia listada en el Anexo II del Reglamento No. 1223/2009 de la Unión Europea, y cuya utilización está prohibida en cosméticos.

Ante esta situación, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas de Panamá ordenó la suspensión del registro sanitario del producto y dispuso a la empresa BDF Panamá S.A., así como a cualquier otro distribuidor, realizar el retiro inmediato de todos los lotes del mercado nacional en un término no mayor de 30 días.

La resolución lleva la firma de Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.