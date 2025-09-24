Profesor panameño descubre en Colón un fósil de pez de 6 millones de años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un fósil de pez de aguas profundas, de aproximadamente 6 millones de años, fue descubierto en la provincia de Colón por el profesor de la Universidad de Panamá, Carlos De Gracia.

De Gracia es paleontólogo marino y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá, y su descubrimiento corresponde a una especie de aguas profundas con origen en el océano Indopacífico.

La Universidad de Panamá informó que este descubrimiento sugiere que, contrario a lo que se creía, las conexiones marinas profundas entre el Caribe y el Pacífico aún existían en esa época.

Se informó que la investigación fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario e internacional, integrado por especialistas de Panamá, Brasil, Venezuela, Alemania y Suiza.

Este equipo aplicó análisis fósiles, geoquímicos y geológicos que confirmaron tanto la edad de la roca como la actividad volcánica que rodeaba la zona durante el proceso de formación del istmo.

El estudio fue publicado por la revista internacional Swiss Journal of Paleontology, en el que se describe una nueva especie de fósil de pez, perteneciente a la familia lutjanidae (pargos), encontrada en la provincia de Colón.

“Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre las etapas finales del cierre del istmo. Nos indica que hace 6 millones de años todavía había intercambio marino profundo entre ambas cuencas”, explicó De Gracia, de acuerdo con la publicación de la Universidad de Panamá.