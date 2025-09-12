Programa de Formación Dual del Inadeh logra 84% de inserción laboral en el sector automotriz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) graduó a 20 jóvenes del programa de Formación Dual en la especialidad de Mecánica Automotriz.

Este programa, desarrollado bajo el modelo 70-30, combina un 70% de formación práctica en empresas con un 30% de formación teórica y en habilidades blandas dentro del Inadeh.

Durante los primeros tres meses y medio, los estudiantes recibieron formación intensiva en valores, habilidades sociales y conocimientos técnicos básicos, lo que les permitió fortalecer su perfil antes de incorporarse al entorno laboral. Este programa forma parte del compromiso institucional con la educación técnica y profesional de calidad, así como con la inserción laboral efectiva en Panamá.

Posteriormente, los jóvenes completaron su formación en 12 empresas del sector automotriz, aplicando lo aprendido y desarrollando competencias clave como la responsabilidad, la puntualidad y la honestidad. El esquema contempla cinco días de práctica en la empresa y un día semanal de clases en el instituto.

Según el Inadeh, los participantes acumulan un total de 2,630 horas de formación, con acompañamiento permanente de instructores del instituto y monitores de las empresas colaboradoras.

Los resultados del programa han sido altamente positivos: de las tres ediciones ejecutadas hasta la fecha, el 84% de los jóvenes egresados ha sido contratado por la misma empresa donde realizó su formación, mientras que el 16% ha encontrado oportunidades en otras organizaciones.

Además, el 95% de los participantes ingresó sin experiencia previa, lo que evidencia que esta formación dual representa, en muchos casos, la primera oportunidad de empleo formal para jóvenes panameños, resaltó el Inadeh.