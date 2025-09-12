Panamá, 12 de septiembre del 2025

    CAPACITACIÓN

    Programa de Formación Dual del Inadeh logra 84% de inserción laboral en el sector automotriz

    Yaritza Mojica
    Inadeh gradúa a 20 jóvenes participantes del programa de Formación Dual en la especialidad de Mecánica Automotriz. Cortesía

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) graduó a 20 jóvenes del programa de Formación Dual en la especialidad de Mecánica Automotriz.

    Este programa, desarrollado bajo el modelo 70-30, combina un 70% de formación práctica en empresas con un 30% de formación teórica y en habilidades blandas dentro del Inadeh.

    Durante los primeros tres meses y medio, los estudiantes recibieron formación intensiva en valores, habilidades sociales y conocimientos técnicos básicos, lo que les permitió fortalecer su perfil antes de incorporarse al entorno laboral. Este programa forma parte del compromiso institucional con la educación técnica y profesional de calidad, así como con la inserción laboral efectiva en Panamá.

    Posteriormente, los jóvenes completaron su formación en 12 empresas del sector automotriz, aplicando lo aprendido y desarrollando competencias clave como la responsabilidad, la puntualidad y la honestidad. El esquema contempla cinco días de práctica en la empresa y un día semanal de clases en el instituto.

    Según el Inadeh, los participantes acumulan un total de 2,630 horas de formación, con acompañamiento permanente de instructores del instituto y monitores de las empresas colaboradoras.

    Los resultados del programa han sido altamente positivos: de las tres ediciones ejecutadas hasta la fecha, el 84% de los jóvenes egresados ha sido contratado por la misma empresa donde realizó su formación, mientras que el 16% ha encontrado oportunidades en otras organizaciones.

    Además, el 95% de los participantes ingresó sin experiencia previa, lo que evidencia que esta formación dual representa, en muchos casos, la primera oportunidad de empleo formal para jóvenes panameños, resaltó el Inadeh.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


