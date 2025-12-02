Pronóstico de diciembre: menos lluvias en el Pacífico y temporales en el Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que diciembre de 2025 será un mes de transición con comportamientos climáticos contrastantes entre el Pacífico y el Caribe.

Mientras en la vertiente del Pacífico las lluvias comenzarán a disminuir con mayor rapidez, en el Caribe podría registrarse un aumento importante de la precipitación debido a la llegada de frentes fríos.

Luz Garciela de Calzadilla, directora del Imhpa, sostuvo que las provincias del Pacífico —como Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá— tendrán cada vez menos días lluviosos. La precipitación acumulada podría reducirse hasta un 20%, con valores estimados entre 50 y 150 milímetros para este mes.

En cambio, la vertiente del Caribe enfrentará un escenario opuesto. Regiones como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y las costas bajas de Colón y Coclé podrían superar los 600 milímetros de lluvia.

Advirtió que los frentes fríos provenientes del norte podrían provocar temporales, inundaciones y otros eventos extremos propios de esta época del año.

También destacó que Panamá se mantiene en fase neutra del fenómeno El Niño-Oscilación Sur, por lo que continúa el monitoreo constante de sus variaciones y posibles efectos.

El Imhpa hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante episodios de lluvias fuertes y a seguir exclusivamente las actualizaciones oficiales de la entidad, recordando que los pronósticos son estimaciones sujetas a cambios por fenómenos puntuales de corta duración.