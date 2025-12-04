Propietarios de vehículos ya pueden retirar las calcomanías y placas del mes de diciembre

La Alcaldía de Panamá informó este jueves que los propietarios de los vehículos registrados en el distrito capital, ya pueden retirar las calcomanías y placas correspondientes al mes de diciembre de 2025.
La entidad reiteró que, para retirar la calcomanía o placa, las personas deben contar con el documento que certifique que están paz y salvo con el municipio, haber pagado el impuesto anual de circulación y tener el revisado vehicular vigente.
El pago del impuesto debe realizarse por el sistema de banca en línea o presencialmente en las agencias de pago ubicadas en Crystal Plaza, en Juan Díaz; Mega Mall, en 24 de Diciembre; Condesa de Gales, en Las Cumbres; y en la sede del edificio Hatillo, en Calidonia.
Los propietarios de vehículos pueden retirar su calcomanía o placa en el centro de entrega ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
