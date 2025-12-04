Propietarios de vehículos ya pueden retirar las calcomanías y placas del mes de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá informó este jueves que los propietarios de los vehículos registrados en el distrito capital, ya pueden retirar las calcomanías y placas correspondientes al mes de diciembre de 2025.

La entidad reiteró que, para retirar la calcomanía o placa, las personas deben contar con el documento que certifique que están paz y salvo con el municipio, haber pagado el impuesto anual de circulación y tener el revisado vehicular vigente.

El pago del impuesto debe realizarse por el sistema de banca en línea o presencialmente en las agencias de pago ubicadas en Crystal Plaza, en Juan Díaz; Mega Mall, en 24 de Diciembre; Condesa de Gales, en Las Cumbres; y en la sede del edificio Hatillo, en Calidonia.

Los propietarios de vehículos pueden retirar su calcomanía o placa en el centro de entrega ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.