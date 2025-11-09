Panamá, 09 de noviembre del 2025

    AMBIENTE

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón

    Yaritza Mojica
    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    El proyecto carretero abarca 28.40 kilómetros de extensión y ha sido dividido en dos etapas por el MOP. Foto/Elysée Fernández

    Una propuesta para crear el Parque Nacional Sierra Llorona —un nuevo pulmón verde que protegería al menos 15,000 hectáreas de bosques en la cordillera de Colón— está siendo analizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

    La iniciativa surge tras el rediseño de la carretera “Corredor del Caribe”, en Costa Arriba, que inicialmente fue suspendida por no contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral.

    Según explicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al asumir el cargo encontró que el proyecto del llamado “corredor ecológico” estaba fragmentado en su evaluación ambiental, lo que motivó su paralización. No obstante, tras un proceso de diálogo con comunidades y actores involucrados, se acordó transformar la obra en la primera carretera ecológica de Panamá, acompañada de la creación del nuevo parque nacional.

    Actualmente, el proyecto “Diseño y construcción de la carretera Quebrada Ancha–María Chiquita, en la provincia de Colón”, conocido como Corredor del Caribe, realizó el pasado 29 de octubre el foro público con las comunidades correspondiente al EIA categoría III para su tramo 1, Santa Rita–Sierra Llorona.

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    MiAmbiente y el MOP realizaron el Foro Público del EIA categoría III que se realizó en el gimnasio del Instituto Benigno Jiménez Garay, en Sabanitas, provincia de Colón con el objetivo presentar a la comunidad los detalles técnicos, ambientales y sociales del proyecto Corredor del Caribe. Cortesía

    “Una vez que los estudios estén completos, se avanzará para establecer el Parque Nacional Sierra Llorona, un área con biodiversidad similar a la de Darién y contigua al Parque Nacional Chagres, estratégico porque genera el 40% del agua del Canal”, destacó Navarro.

    La zona, ubicada en la parte alta de la cordillera, alberga especies únicas y forma parte de una de las regiones más importantes para la conservación de cuencas hidrográficas. El proyecto ya pasó por consulta pública y se encuentra en la etapa final de revisión del EIA.

    Es importante resaltar que el proyecto del Corredor del Caribe —una obra de $91.6 millones bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP)— fue dividido en dos etapas: el tramo 1 (Santa Rita–Sierra Llorona), actualmente en proceso de EIA, y el tramo 2 (Sierra Llorona–María Chiquita), que se mantiene en construcción.

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    Nueva ruta en estudio por Santa Rita, Colón, para el tramo 1 del corredor del Caribe.

    La propuesta de convertir la reserva Sierra Llorona en un Parque Nacional será un proyecto ambiental independiente de Miambiente, aunque relacionado con las obras del tramo 1, ya que deberán respetarse parámetros ambientales específicos.

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    La reserva Sierra Llorona tiene una diversidad de especies. Cortesía Adopta Bosque Panamá.

    Entre estas medidas se incluyen la construcción de pasos de fauna arbórea y subterráneos para fauna terrestre, límites de velocidad controlados, garitas de acceso y acciones de remediación y monitoreo ambiental durante la construcción.

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    En este reserva natural hay especies como el tapir, el puerco de monte, el mono araña colorado, el jaguar, el puma, el conejo pintado, entre otros. Cortesía Adopta Bosque Panamá

    Además de Sierra Llorona, el ministro mencionó otros esfuerzos ambientales que se buscan para el país como la actualización pendiente de los límites del Parque Internacional La Amistad y la identificación de nuevas zonas de conservación en Darién, donde podrían adquirirse tierras o derechos posesorios para proteger cuencas y ecosistemas críticos.

    La creación del nuevo parque se enmarca en un plan más amplio para fortalecer la red de áreas protegidas del país y convertir a Panamá en un referente regional de conservación. Navarro señaló que la iniciativa también busca atraer financiamiento internacional: “Para nuevas áreas protegidas como esta esperamos contar con el apoyo de fondos como los que hoy ha dispuesto Rainforest Trust”.

    Recientemente, el Fondo de Panamá para la Conservación de Áreas Protegidas recibió una donación de 3 millones de dólares por parte de Rainforest Trust, destinada a impulsar la creación de nuevas áreas de protección y la actualización de límites existentes. “Estos fondos serán destinados a la expansión de la cobertura de áreas protegidas y a la actualización técnica de los límites existentes, garantizando un manejo sostenible y la protección de especies amenazadas”, añadió Navarro.

    La propuesta de crear el Parque Nacional Sierra Llorona deberá ser presentada al Órgano Ejecutivo.

    Para el biólogo Guido Berguido, director de la Asociación Adopta Bosque de Panamá, esta iniciativa representa un “paso histórico”. Según detalló, es el resultado de años de oposición al proyecto del anterior gobierno conocido como Corredor del Caribe, que buscaba conectar María Chiquita con Quebrada Ancha pese a múltiples irregularidades en su EIA y su aprobación.

    Proponen crear el Parque Nacional Sierra Llorona para proteger unas 15 mil hectáreas de bosque en Colón
    Guido Berguido de la Agrupación Adopta Bosque Panamá durante una inspección a la Reserva Natural Sierra Llorona, ubicada en Colón. Foto Elysée Fernández

    Recordó que, gracias a las acciones legales emprendidas, la Corte Suprema de Justicia ordenó una suspensión provisional de las obras, lo que permitió frenar temporalmente el avance del proyecto.

    Berguido destacó que Sierra Llorona alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del país, con especies en peligro de extinción como jaguares, pumas, tapires, ranas y una enorme variedad de aves. Además, forma parte del corredor mesoamericano del Caribe y funciona como zona de amortiguamiento entre los parques nacionales Chagres y Portobelo.

    “Vemos con esperanza que la nueva administración reconozca la necesidad de proteger esta zona”, afirmó el biólogo, quien resaltó que Miambiente no solo respalda la iniciativa privada de conservación —como la Reserva Natural Privada de Sierra Llorona, con alrededor de 500 hectáreas— sino que ahora propone elevar la protección a escala nacional mediante la creación del nuevo Parque Nacional Sierra Llorona.

    De concretarse, el área protegida abarcaría la Sierra de Santa Rita, Sierra Llorona y zonas aledañas, resguardando ecosistemas vitales y fortaleciendo la conservación en una de las regiones con mayor riqueza biológica del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


