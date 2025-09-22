Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Nota de Prensa
    ASAMBLEA

    Proponen ley para restringir el uso de celulares en las escuelas públicas y privadas de Panamá

    José González Pinilla
    El uso de los celulares en las aulas puede perjudicar la atención de los estudiantes.

    Una propuesta de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y privadas de Panamá fue presentada ante la Asamblea Nacional.

    La iniciativa, ingresada a través de la Oficina de Participación Ciudadana, pretende restringir el uso de estos dispositivos en las aulas de clase.

    Actualmente no existen limitaciones formales: el Ministerio de Educación (Meduca) informó a inicios de este año que el manejo de los celulares queda a discreción de la dirección de cada plantel.

    El documento presentado en el Legislativo argumenta que la prohibición es necesaria para “disminuir el uso excesivo del ciberespacio en los horarios de clases, combatir el ciberacoso escolar, prevenir riesgos en la salud mental de los estudiantes y promover ambientes sanos en la educación”.

    No obstante, contempla excepciones, como cuando el uso del dispositivo sea parte de actividades pedagógicas incluidas en el currículo aprobado por el Meduca, o en casos de estudiantes que requieran atención especial por condiciones de salud que justifiquen el uso de aparatos electrónicos.

    “El informe 2023 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda prohibir los celulares en las escuelas, al considerar que distraen a los alumnos y afectan negativamente su aprendizaje”, señaló Virgilio Sousa Valdés, proponente de la iniciativa.

