Prorrogan nuevamente la licitación de residuos en San Miguelito: será el 18 de febrero de 2026

La Alcaldía de San Miguelito cambió por tercera ocasión la fecha y hora de la presentación de propuestas del pliego de condiciones de la licitación pública para la concesión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos —recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final— del distrito, cuyo monto de referencia es de $315.2 millones.

La fecha prevista era el 19 de diciembre; sin embargo, ahora se fijó para el 18 de febrero de 2026.

La alcaldesa Irma Hernández confirmó durante la sesión del Consejo Municipal de este martes 16 de diciembre que se decidió extender el proceso tras realizar adecuaciones al pliego de cargos y con el objetivo de propiciar la participación del mayor número posible de empresas en el procedimiento.

Explicó que se introdujeron ajustes para que el pliego “se adapte mejor a la realidad del modelo del distrito y a sus necesidades, pero también a la realidad del mercado”. Añadió que, por ejemplo, se redujeron algunos requisitos tecnológicos, al considerar que incluían factores inalcanzables para muchas empresas.

Durante la sesión, la concejal Sheyla Grajales solicitó a la alcaldesa explicar por qué la decisión aún no había sido publicada como una adenda de extensión dentro del proceso disponible en el portal de Panamá Compra.

“Recuerdo que usted, alcaldesa, nos tenía presionados con el tema de la licitación y nos decía que había que ser positivos para que el proceso fuera un éxito. Yo pensé que para este 19 de enero íbamos a tener una nueva empresa, pero ahora no”, expresó Grajales.

Hernández explicó que la adenda aún no se ha subido al sistema porque primero debía informar a todos los miembros del Consejo Municipal, tras las reuniones con el Consejo Económico Nacional y las empresas interesadas. “Está lejos de ser simple, lejos de ser sencillo este proceso”, sostuvo.

Indicó que se están asegurando que la licitación sea transparente. “Este proceso es vivo, estos cambios son normales”, dijo.

Por el momento, indicó, la alcaldía se prepara para el plan de transición de recolección de la basura que entrará en vigencia el 19 de enero de 2026, fecha en que culmina el contrato de concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud).

Detalles del pliego

Entre los principales puntos que contempla la nueva licitación destacan una mayor frecuencia y cobertura del servicio; la segmentación por tipo de usuario (residencial, comercial, institucional y prepago); la incorporación de tecnologías de georreferenciación y monitoreo (GPS); estrategias de reciclaje y separación en origen; y soluciones adaptadas para comunidades marginadas. Además, se prevé inversión en flota vehicular, centros de transferencia y sistemas de control operativo.

El pliego también propone la clasificación del territorio en zonas operativas diferenciadas por colores: Zona Verde, Zona Azul y Zona Naranja, de acuerdo con sus características urbanas, sociales y niveles de generación de residuos.

Se establece que la empresa concesionaria será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos, equipos e instalaciones utilizados en la prestación del servicio, así como de la reposición total de la flota vehicular en un plazo máximo de 10 años, contados a partir del inicio de operaciones.

Asimismo, deberá implementar y mantener un Programa Integral de Barrido Manual y Mecanizado que garantice la limpieza permanente de calles, vías, aceras, plazas, parques y demás espacios públicos dentro del área designada.

Durante el primer año, la empresa concesionaria podrá operar con flota alquilada para ajustar sus estrategias operativas. No obstante, a partir de 2027, cada zona deberá operar conforme al modelo establecido y avanzar progresivamente en la implementación de la infraestructura y el equipamiento correspondientes.

El pliego también contempla la incorporación de Puntos Limpios Móviles (PLM), vehículos especialmente acondicionados con compartimentos diferenciados para la recolección de residuos especiales, peligrosos y no peligrosos. Se prevé la incorporación de cinco nuevos PLM por año entre 2027 y 2029.