Protéjase: emiten aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por alta sensación térmica y temperaturas elevadas en gran parte del país.

De acuerdo con el reporte de la entidad, la alta incidencia de radiación solar hacia la superficie terrestre, junto a un ambiente mayormente seco y a períodos con poca nubosidad, ocasionará un ambiente significativamente cálido en diversas áreas del país, lo que ocasionará una alta sensación térmica en la población.

El aviso está vigente desde este martes 10 de marzo hasta el viernes 13. Durante estos días se prevé temperaturas máximas oscilando entre 31 °C y 36 °C., con humedad del aire oscilando entre 60 % y 85 %, provocando una sensación térmica que variará entre 32 ℃ y 41 °C.

Las regiones bajo aviso son: tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, comarca Emberá, Colón, costas de la comarca Guna Yala y de la comarca Ngäbe Buglé y costas de Bocas del Toro.

Según el Imhpa, durante el día habrá condiciones llegando a la categoría de “Precaución Extrema” y advierte sobre la posibilidad de de insolación, calambres y golpe de calor, debido a la exposición prolongada o a alguna actividad física intensa.

Se recomienda mantenerse hidratado y consumir líquidos y frutas refrescantes. Además, seguir las recomendaciones de los estamentos de salud y de prevención.