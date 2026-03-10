Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Clima

    Protéjase: emiten aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas

    Henry Cárdenas P.
    Protéjase: emiten aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas
    El aviso de vigilancia estará vigente hasta el viernes 13 de marzo de 2026. Imagen generada por IA

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por alta sensación térmica y temperaturas elevadas en gran parte del país.

    De acuerdo con el reporte de la entidad, la alta incidencia de radiación solar hacia la superficie terrestre, junto a un ambiente mayormente seco y a períodos con poca nubosidad, ocasionará un ambiente significativamente cálido en diversas áreas del país, lo que ocasionará una alta sensación térmica en la población.

    El aviso está vigente desde este martes 10 de marzo hasta el viernes 13. Durante estos días se prevé temperaturas máximas oscilando entre 31 °C y 36 °C., con humedad del aire oscilando entre 60 % y 85 %, provocando una sensación térmica que variará entre 32 ℃ y 41 °C.

    Las regiones bajo aviso son: tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, comarca Emberá, Colón, costas de la comarca Guna Yala y de la comarca Ngäbe Buglé y costas de Bocas del Toro.

    Según el Imhpa, durante el día habrá condiciones llegando a la categoría de “Precaución Extrema” y advierte sobre la posibilidad de de insolación, calambres y golpe de calor, debido a la exposición prolongada o a alguna actividad física intensa.

    Se recomienda mantenerse hidratado y consumir líquidos y frutas refrescantes. Además, seguir las recomendaciones de los estamentos de salud y de prevención.

    Protéjase: emiten aviso por alta sensación térmica y temperaturas elevadas

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más