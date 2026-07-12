Proyecto de demolición y construcción del Colegio Francisco Beckmann costará $42 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca abrió la licitación para renovar el Colegio Monseñor Francisco Beckmann, un proyecto con precio de referencia de $42.6 millones que contempla la demolición, construcción y remodelación de la infraestructura educativa.

El Ministerio de Educación (Meduca) abrió el proceso de licitación por un precio de referencia de $42.6 millones para el proyecto denominado “Demolición, diseño, construcción y remodelación del Colegio Monseñor Francisco Beckmann”, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, en el distrito de Panamá.

Según el pliego de condiciones publicado en Panamá Compra, la obra busca transformar la infraestructura del plantel educativo mediante trabajos que incluyen la demolición de estructuras existentes, el diseño de nuevas instalaciones, la construcción de áreas adicionales y la remodelación general del colegio.

La reunión de homologación se realizará el próximo 17 de julio, mientras que las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas electrónicamente a través del portal de contrataciones públicas Panamá Compra el 21 de agosto de 2026.

El pliego de condiciones establece que la adjudicación del contrato se realizará de manera global. El proyecto contempla un período total de ejecución de 2,025 días calendario, dividido en dos fases principales: una etapa de construcción y otra de mantenimiento de la infraestructura.

La primera fase tendrá una duración de 930 días calendario e incluirá la entrega de estudios, diseños y planos, el desarrollo y aprobación de los planos de construcción, además de la ejecución de la obra civil, con un período estimado de 720 días para la construcción.

El proyecto contempla el desmontaje y la construcción completa de pabellones, laboratorios, cobertizos, puentes de conexión, depósitos, áreas deportivas, estacionamientos y otras instalaciones.

Entre las estructuras contempladas se encuentran tres pabellones existentes, un laboratorio agropecuario, cinco cobertizos, una cancha deportiva, 13 aulas temporales, jardines, depósitos, casetas eléctricas, un tanque de reserva de agua, puentes de conexión, calles internas de concreto, muros y cerca perimetral, entre otros elementos.

Los proponentes interesados deberán presentar una fianza equivalente al 10% del valor total de la propuesta, con una vigencia de 120 días hábiles, según lo establecido en el pliego de condiciones.

El Colegio Monseñor Francisco Beckmann cuenta con una población aproximada de 3,000 estudiantes de los niveles de premedia y media. El proyecto de renovación busca mejorar las condiciones de infraestructura de una de las escuelas oficiales más grandes de Panamá Norte.