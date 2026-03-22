Proyecto de Ley 491: proponen fondo para jubilados que ganan menos de $600

El proyecto de Ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, propone destinar el 10% de los ingresos provenientes de concesiones en telecomunicaciones al financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de fortalecer un fondo de asistencia social para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Hernández y discutida en la comisión presidida por Eduardo Gaitán. Su principal objetivo es beneficiar a las jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Aunque el proyecto aún debe pasar por otros debates antes de su aprobación final, los criterios establecidos hasta el momento incluyen:
Tener ingresos mensuales inferiores a $600
Ser jubilado o pensionado en Panamá
Estar dentro del sistema administrado por la CSS o bajo supervisión estatal
El fondo sería un instrumento de asistencia social del Estado con aplicación amplia para quienes cumplan los requisitos.
Los pagos se realizarían a través de la CSS y la Contraloría General de la República, entidades encargadas de su ejecución y fiscalización.
Lea el proyecto de ley 491: