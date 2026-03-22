Proyecto de Ley 491: proponen fondo para jubilados que ganan menos de $600

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa, aún en trámite, establece que los beneficiarios deben pertenecer al sistema de la Caja de Seguro Social o estar bajo supervisión estatal, y que los pagos serán gestionados y fiscalizados por entidades públicas.

El proyecto de Ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, propone destinar el 10% de los ingresos provenientes de concesiones en telecomunicaciones al financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de fortalecer un fondo de asistencia social para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Hernández y discutida en la comisión presidida por Eduardo Gaitán. Su principal objetivo es beneficiar a las jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional es presidida por Eduardo Gaitán. Foto/Cortesía

Aunque el proyecto aún debe pasar por otros debates antes de su aprobación final, los criterios establecidos hasta el momento incluyen:

Tener ingresos mensuales inferiores a $600

Ser jubilado o pensionado en Panamá

Estar dentro del sistema administrado por la CSS o bajo supervisión estatal

El fondo sería un instrumento de asistencia social del Estado con aplicación amplia para quienes cumplan los requisitos.

Los pagos se realizarían a través de la CSS y la Contraloría General de la República, entidades encargadas de su ejecución y fiscalización.

Lea el proyecto de ley 491: