Panamá, 22 de marzo del 2026

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    AYUDA ECONÓMICA

    Proyecto de Ley 491: proponen fondo para jubilados que ganan menos de $600

    La iniciativa, aún en trámite, establece que los beneficiarios deben pertenecer al sistema de la Caja de Seguro Social o estar bajo supervisión estatal, y que los pagos serán gestionados y fiscalizados por entidades públicas.

    Aleida Samaniego C.
    Proyecto de Ley 491: proponen fondo para jubilados que ganan menos de $600
    La propuesta presentada por la diputada Graciela Hernández, busca hacerle justicia a los jubilados que devengan salarios por debajo de los $600. Foto/Cortesía

    El proyecto de Ley 491, aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, propone destinar el 10% de los ingresos provenientes de concesiones en telecomunicaciones al financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de fortalecer un fondo de asistencia social para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados en el país.

    La iniciativa fue impulsada por la diputada Graciela Hernández y discutida en la comisión presidida por Eduardo Gaitán. Su principal objetivo es beneficiar a las jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

    Proyecto de Ley 491: proponen fondo para jubilados que ganan menos de $600
    La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional es presidida por Eduardo Gaitán. Foto/Cortesía

    Aunque el proyecto aún debe pasar por otros debates antes de su aprobación final, los criterios establecidos hasta el momento incluyen:

    • Tener ingresos mensuales inferiores a $600

    • Ser jubilado o pensionado en Panamá

    • Estar dentro del sistema administrado por la CSS o bajo supervisión estatal

    El fondo sería un instrumento de asistencia social del Estado con aplicación amplia para quienes cumplan los requisitos.

    Los pagos se realizarían a través de la CSS y la Contraloría General de la República, entidades encargadas de su ejecución y fiscalización.

    Lea el proyecto de ley 491:

    Adjuntos

    8083.pdf

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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