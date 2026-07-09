Proyecto de renovación urbana en Albrook requerirá $7 millones para su primera fase

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera fase del plan de transformación urbana en Albrook incluye la construcción de infraestructura vial, recuperación de áreas verdes y la adecuación de terrenos cercanos a la estación del metro, con miras a iniciar obras en 2027.

Unos $7 millones podría requerir la primera fase del proyecto de renovación urbana en el área de Albrook, una iniciativa que busca concretarse mediante la actualización del Plan Parcial del área de influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá, S. A., que actualmente está en proceso de consulta.

La propuesta contempla la reorganización de terrenos estatales ubicados detrás de la estación de Albrook, en el corregimiento de Ancón, donde actualmente se encuentran antiguos hangares y depósitos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En este sector se proyecta desarrollar espacios comerciales, institucionales y la futura Ciudad Gubernamental.

El plan maestro abarca un área aproximada de 50 hectáreas, de las cuales 38 hectáreas corresponden al desarrollo ubicado detrás de la estación del metro en Albrook.

El director de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP) del MOP, Luis Sosa, explicó que los primeros $7 millones serían destinados a habilitar los terrenos mediante la construcción de calles, aceras y la recuperación de espacios públicos.

“Son calles y veredas, y recuperar la parte de los parques que tenemos acá, que es lo que estamos implementando en esta fase”, detalló Sosa durante una jornada de participación ciudadana realizada este martes 7 de julio de 2026, en la que se presentó la actualización de las normas urbanas para este sector.

El funcionario aclaró que esta inversión corresponde únicamente a una primera etapa del proyecto, que abarcará unas 8 hectáreas ubicadas alrededor de la estación del metro en Albrook. Esta fase forma parte de un masterplan que contempla el desarrollo total de 38 hectáreas dentro de terrenos estatales que no pueden ser vendidos.

Luis Sosa, director de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP), del MOP, durante la participación ciudadana en Albrook. Cortesía

Sosa indicó que la actualización del Plan Parcial busca retomar los lineamientos establecidos en la Ley 21 del 2 de julio de 1997, relacionada con el ordenamiento territorial de la antigua Región Interoceánica, incorporando usos mixtos y el concepto de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

Según el MOP, el objetivo es “aprovechar mejor el espacio urbano y promover un desarrollo más ordenado alrededor de la estación del metro en Albrook”, un punto donde a futuro convergerán los usuarios de las líneas 1 y 3.

Buscan reducir pagos de alquileres

Con el desarrollo de la futura Ciudad Gubernamental, el Ejecutivo busca reducir los pagos por arrendamiento de oficinas estatales en edificios privados, como Plaza Edison, donde actualmente se destinan alrededor de $8 millones anuales en alquileres.

Un ejemplo es el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que durante más de 20 años ha mantenido oficinas arrendadas en Plaza Edison, con pagos acumulados superiores a los $24 millones durante ese periodo.

En este mismo edificio también funcionan oficinas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entidad que participa en la actualización del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Polígono de Influencia de la Línea 1 del metro.

Durante la presentación a los moradores se les informó que el proyecto contempla edificios gubernamentales de hasta 45 metros de altura, equivalentes aproximadamente a entre 10 y 12 pisos, tomando en cuenta la cercanía del aeropuerto Marcos A. Gelabert, que continúa operando en el área.

Se informó además que el primer edificio gubernamental previsto dentro de este desarrollo sería destinado al Órgano Judicial.

Desarrollo mediante concesiones

El director de la UCIP informó que los espacios comerciales contemplados en el proyecto no serán desarrollados directamente por el Estado, sino mediante concesiones a operadores privados.

“El Estado no va a invertir en esto; simplemente el que viene a concesionarlo va a adecuarlo para crear estos locales”, afirmó.

Sosa aclaró que la propuesta no corresponde a un centro comercial tradicional, sino a espacios destinados a actividades gastronómicas, comerciales y comunitarias que permitan mantener negocios locales y generar empleo. Así como oficinas públicas donde se realizan trámites.

“Esto no es un centro comercial. Es un lugar gastronómico, porque cuando movilizamos las áreas de distintos lugares, la gente se queda sin espacios donde poder comer o trabajar. Lo que necesitamos es que el negocio local siga existiendo y generar empleo”, explicó.

De acuerdo con el cronograma presentado, las primeras labores podrían iniciar a mediados de 2027. Sin embargo, antes deberán completarse varias etapas técnicas y administrativas.

El proyecto continuará con nuevas jornadas de participación ciudadana en las comunidades cercanas. En la primera reunión participaron residentes de Albrook, Altos y Llanos de Curundú y Diablo Heights.