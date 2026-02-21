Proyecto del teleférico urbano entra en fase de consulta ciudadana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 21de febrero se realizará el foro público de consulta ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, del proyecto del teleférico urbano que conectará sectores de Panamá y San Miguelito, el cual es convocado por el Metro de Panamá, S.A.

La consulta forma parte del proceso obligatorio previo a la ejecución del proyecto “Diseño, construcción y operación del teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito”.

El estudio ambiental está disponible para revisión por un período de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación el pasado 10 de febrero.

Foro en San Miguelito

El encuentro ciudadano se realiza este sábado 21 de febrero, a las 9:00 a.m., en la Iglesia Cristo Redentor, ubicada en la calle Circunvalación de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

Durante el foro, residentes y organizaciones podrán conocer los detalles técnicos del proyecto y presentar observaciones o inquietudes ante las autoridades. Los comentarios formales deberán entregarse ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), dentro del plazo establecido por la normativa ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental puede consultarse en la sede regional Panamá Metro y en la oficina central del Ministerio de Ambiente, en Albrook (edificio 804), en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Un teleférico de 6.6 kilómetros

El proyecto contempla un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable, con una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y capacidad para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora, por sentido.

El sistema contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, además de talleres, garaje de cabinas y áreas operativas complementarias.

Ruta del teleférico

Según el EIA, durante la construcción y operación podrían generarse impactos temporales como aumento de ruido, polvo, vibraciones y afectaciones a la movilidad urbana. Para mitigar estos efectos, se implementará un Plan de Manejo Ambiental que incluye medidas de control ambiental, seguridad ocupacional y gestión del tránsito.

Entre los beneficios proyectados destacan la mejora en la movilidad, la reducción de los tiempos de traslado, la generación de empleo y el fortalecimiento del sistema de transporte público.

Licitación por $278.6 millones

El proyecto se desarrolla bajo un contrato de concesión administrativa por $278.6 millones, con una duración total de 23 años, que abarcará desde la fabricación e instalación hasta la operación, el mantenimiento y la reversión de la infraestructura.

La presentación de propuestas fue reprogramada y quedó fijada para el 26 de febrero de 2026, cinco días después de concluida la consulta pública.

Los dos consorcios precalificados que deberán presentar ofertas son el Consorcio Teleférico SPE y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por empresas de España y Austria.

Las autoridades indican que la participación de la comunidad de San Miguelito es importante en un proyecto que promete transformar la movilidad en uno de los distritos más densamente poblados del país.