Panamá, 21 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRANSPORTE

    Proyecto del teleférico urbano entra en fase de consulta ciudadana

    Yaritza Mojica
    Proyecto del teleférico urbano entra en fase de consulta ciudadana
    Avanza el proceso para la licitación del teleférico de San Miguelito. Foto: Alexander Arosemena

    Este sábado 21de febrero se realizará el foro público de consulta ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, del proyecto del teleférico urbano que conectará sectores de Panamá y San Miguelito, el cual es convocado por el Metro de Panamá, S.A.

    +info

    Metro de Panamá abre consulta pública del EIA del teleférico Panamá–San MiguelitoTeleférico de Panamá y San Miguelito: 204 páginas de adendas y cambios en la licitaciónMetro de Panamá pospone para enero de 2026 la presentación de ofertas para el teleférico de San MiguelitoPreocupación por el pliego del teleférico: alcaldesa Hernández pide incluir espacios comunitariosLicitación del teleférico contempla transporte de hasta 3,600 personas por hora

    La consulta forma parte del proceso obligatorio previo a la ejecución del proyecto “Diseño, construcción y operación del teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito”.

    El estudio ambiental está disponible para revisión por un período de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación el pasado 10 de febrero.

    Foro en San Miguelito

    El encuentro ciudadano se realiza este sábado 21 de febrero, a las 9:00 a.m., en la Iglesia Cristo Redentor, ubicada en la calle Circunvalación de Paraíso, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

    Durante el foro, residentes y organizaciones podrán conocer los detalles técnicos del proyecto y presentar observaciones o inquietudes ante las autoridades. Los comentarios formales deberán entregarse ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), dentro del plazo establecido por la normativa ambiental.

    El Estudio de Impacto Ambiental puede consultarse en la sede regional Panamá Metro y en la oficina central del Ministerio de Ambiente, en Albrook (edificio 804), en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Un teleférico de 6.6 kilómetros

    El proyecto contempla un teleférico urbano tipo telecabina monocable desembragable, con una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y capacidad para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora, por sentido.

    El sistema contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, además de talleres, garaje de cabinas y áreas operativas complementarias.

    Proyecto del teleférico urbano entra en fase de consulta ciudadana
    Ruta del teleférico

    Según el EIA, durante la construcción y operación podrían generarse impactos temporales como aumento de ruido, polvo, vibraciones y afectaciones a la movilidad urbana. Para mitigar estos efectos, se implementará un Plan de Manejo Ambiental que incluye medidas de control ambiental, seguridad ocupacional y gestión del tránsito.

    Entre los beneficios proyectados destacan la mejora en la movilidad, la reducción de los tiempos de traslado, la generación de empleo y el fortalecimiento del sistema de transporte público.

    Licitación por $278.6 millones

    El proyecto se desarrolla bajo un contrato de concesión administrativa por $278.6 millones, con una duración total de 23 años, que abarcará desde la fabricación e instalación hasta la operación, el mantenimiento y la reversión de la infraestructura.

    La presentación de propuestas fue reprogramada y quedó fijada para el 26 de febrero de 2026, cinco días después de concluida la consulta pública.

    Los dos consorcios precalificados que deberán presentar ofertas son el Consorcio Teleférico SPE y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por empresas de España y Austria.

    Las autoridades indican que la participación de la comunidad de San Miguelito es importante en un proyecto que promete transformar la movilidad en uno de los distritos más densamente poblados del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Se reactiva el Béisbol Juvenil: Oeste busca cerrar ante Metro y Chiriquí apunta a la revancha frente a Coclé. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • CK Hutchison siembra alarma de ‘caos’ en puertos; Gobierno ya había garantizado continuidad. Leer más
    • Meduca destapa esquema fraudulento en concurso docente con más de 50 casos. Leer más