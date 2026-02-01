Proyecto del tren Panamá–Pasos Canoas incluye estudios técnicos y diseño de un túnel en Campana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto del tren Panamá–Paso Canoas (frontera con Costa Rica) avanza en su fase técnica con la definición del trazado, estudios de demanda y factibilidad, así como el diseño de infraestructuras clave, como el túnel de Campana, uno de los puntos más complejos del recorrido.

Así lo informó Rolando Lay, director de Ingeniería de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNFP), quien explicó en Expo Máquina 2026 que uno de los elementos más relevantes del proyecto es el túnel de Campana, ubicado en un paso obligado del trazado ferroviario.

En esta zona se construirá un túnel de aproximadamente 3.5 kilómetros, debido a las restricciones topográficas y a la pendiente máxima permitida para trenes de carga, que no puede superar el 2%.

“En ferrocarriles no podemos manejar pendientes como en carreteras. Estamos trabajando entre 1% y 1.5%, lo que nos obliga a construir túneles y viaductos”, explicó el ingeniero.

Para este tramo ya se realizaron estudios geotécnicos, monitoreo de fallas, levantamientos con alta precisión (16 puntos por metro cuadrado) y coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que ejecuta un viaducto en la misma zona.

Según Lay, el método constructivo del túnel aún se evalúa entre el uso de una tuneladora o el sistema austriaco (NATM), que combina perforación, voladura controlada y sostenimiento progresivo, dependiendo de las condiciones del terreno y del análisis costo-beneficio.

La primera fase del ferrocarril contempla 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con 14 estaciones, entre ellas Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa. Esta etapa incluirá estaciones de pasajeros y nodos estratégicos de carga.

Trazado del tren Panamá-David.

En el tramo Aguadulce–Antón se proyecta una estación de carga para consolidar mercancías provenientes de Chiriquí, Bocas del Toro y las provincias centrales, reduciendo el tránsito pesado en la carretera Panamericana.

Se estima que el tren de pasajeros operaría a una velocidad máxima de 137 kilómetros por hora, mientras que el tren de carga lo haría a 100 kilómetros por hora, compartiendo una vía única diseñada para una futura ampliación a doble vía, según la demanda.

Lay también explicó que, con la primera fase, se proyectan 37 kilómetros de viaductos, cerca de 20 kilómetros de drenajes pluviales y un movimiento estimado de 9 millones de metros cúbicos de corte y hasta 20 millones de metros cúbicos de relleno. Además, se prevé la excavación de cerca de 500 mil metros cúbicos de roca.

La plataforma ferroviaria incluirá diversos materiales, como subbase, subbalasto, balasto y durmientes, con una demanda estimada de más de tres millones de durmientes, lo que abre oportunidades para la instalación de plantas de producción local.

Otro aspecto que destacó Lay es que se evalúa un tren híbrido o ecológico. “Queremos un tren amigable con el medio ambiente para acceder a financiamiento multilateral”. Entre las opciones que se analizan están el biodiésel, el etanol o la electricidad mediante catenaria.

“Nosotros estamos evaluando si se puede usar algún tipo de combustible ecológico, como biodiésel o etanol. Ya existe una ley de etanol y estamos analizando esa posibilidad”, dijo el funcionario de la SNFP.

Agregó que también se está optando por combustibles ecológicos o biodiésel, ya que “pueden darnos ese empuje para optar por financiamiento y reducir de forma significativa la huella de carbono”.

Cronograma y entrega del informe

Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo técnico de la empresa KPMG para la prestación de servicios de consultoría destinados al desarrollo del modelo financiero del proyecto del tren Panamá–David, a un costo de $802,461.

Asimismo, se cuenta con la asesoría técnica y estratégica de AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá), cuyo contrato asciende a $4,170,394.73. A esto se suma la empresa Steer Davies & Gleave Limited, Sucursal Panamá, multinacional encargada de realizar el estudio de demanda de pasajeros y carga del ferrocarril Panamá–David–Frontera, por un monto de $834,600.00.

“El estudio de prefactibilidad debe estar listo en marzo, mientras que el estudio de factibilidad se entregará entre junio y julio de este año al Ministerio de Economía y Finanzas”, indicó Lay.

Con estos documentos, el Gobierno definirá el modelo de ejecución, que podría ser una Alianza Público-Privada (APP) o una concesión, con miras a iniciar la construcción entre finales de 2026 e inicios de 2027.