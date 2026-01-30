Proyecto vial de La Cabima y Ciudad Bolívar avanza hacia su inauguración en marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto del intercambiador y el retorno a desnivel comenzó en septiembre de 2022 con la emisión de la orden de proceder. Tiene un avance del 99.4% y se estima sea completado en marzo de este año.

Tras casi cuatro años de ejecución, el proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar” se encuentra en su fase final, con un avance físico del 99.4%, lo que mantiene a los residentes de las comunidades cercanas a la expectativa de que la obra sea finalmente entregada en los próximos meses.

Según el director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Edgar Peregrina, se están coordinando acciones inmediatas para superar los últimos obstáculos constructivos y mejorar la movilidad en esta zona de alto flujo vehicular.

Durante una inspección técnica, las autoridades evaluaron medidas de rápida ejecución, principalmente enfocadas en agilizar la reubicación de las utilidades públicas por parte de las empresas de servicios telefónicos y eléctricos, un aspecto clave para habilitar completamente las estructuras finales del proyecto.

El MOP informó que, a mediados de febrero, se prevé la conclusión de los retornos, aceras y rotondas, así como la habilitación parcial del viaducto sobre la vía Transístmica, siempre que se cumplan los compromisos asumidos por las empresas de servicios públicos. De mantenerse este cronograma, la inauguración total de la obra está prevista para mediados de marzo.

El proyecto beneficiará directamente a más de 21 mil residentes de Panamá Norte, al rehabilitar y modernizar la red vial del sector, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la integración de comunidades como La Cabima y Ciudad Bolívar con el resto del país.

Entre los trabajos ya concluidos, el MOP destacó la rehabilitación y ampliación del 100% de las calles internas de La Cabima, así como la ampliación de un kilómetro de la vía Transístmica, desde la barriada Montserrat hasta las inmediaciones de Ciudad Bolívar. Estas mejoras incluyen un carril adicional en ambos sentidos y la construcción de aceras con anchos de 1.50 y 2.50 metros, garantizando espacios seguros para los peatones.

Continúan los trabajos del intercambiador de La Cabima, en Panamá Norte. Cortesía

La obra, que representa una inversión de 26.5 millones de dólares, contempla el intercambiador en la entrada de La Cabima y un retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, el cual ya se encuentra habilitado y en funcionamiento, facilitando la conexión con la vía Boyd–Roosevelt.

Adicionalmente, el proyecto incluye la rehabilitación del puente vehicular sobre la quebrada La Cabima, la construcción de dos puentes peatonales y la mejora de la vía de acceso hacia la escuela La Cabima, atendiendo una demanda histórica de las comunidades del área.

Durante años, este punto fue uno de los principales focos de congestionamiento vehicular, generando retrasos, pérdidas económicas y afectaciones al comercio local. Con la culminación del proyecto, las autoridades aseguran que se logrará ordenar el tránsito y ofrecer condiciones viales más seguras, funcionales e inclusivas.

El recorrido de inspección también incluyó el proyecto de ampliación de la vía Transístmica, en el tramo Villa Grecia–Puente de Don Bosco, en Chilibre, donde se identificaron áreas que requieren acelerar la reubicación de utilidades públicas y atender vertederos improvisados para evitar retrasos en la fase constructiva.

En la inspección participaron personal técnico del MOP, autoridades locales y diputados de Panamá Norte, quienes reiteraron su compromiso de concluir las obras dentro del plazo anunciado.