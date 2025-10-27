Consejo de Certificación Médica alerta al Minsa sobre los bajos resultados de las universidades privadas en el examen

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina envió, el pasado 20 de octubre de 2025, una misiva al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para poner en manifiesto la preocupante situación de varias universidades privadas del país en la formación de médicos.

En la carta, a la que tuvo acceso La Prensa, se detallan al ministro de Salud los resultados del Examen de Certificación Básica en Medicina correspondientes al año 2025 y se expone la tendencia negativa que se mantiene desde hace 11 años.

Según el Consejo, los exámenes se aplicaron en tres fechas: 31 de enero, 10 de mayo y 4 de septiembre, de manera completamente digital. La nota mínima de aprobación fue de 41.5% en los dos primeros exámenes y se elevó a 45% en septiembre, con el objetivo de garantizar estándares más rigurosos, acordes con la formación médica internacional.

Desempeño por universidad en el 2025

Universidad Columbus: De 383 estudiantes evaluados, 237 lo hicieron por segunda o tercera vez. Los primerizos mostraron tasas de no aprobación de 47% en enero y 65% en septiembre. En mayo, el 72% de quienes lo presentaron por segunda vez no aprobó. La aprobación anual fue de 50%.

Universidad Latina: Los estudiantes que hicieron el examen por segunda o tercera vez superaron en varias ocasiones a los primerizos. La aprobación total fue de 49%, con un 47% entre quienes lo hicieron por segunda o tercera vez.

Universidad Americana: Entre enero y mayo, los que lo presentaron por segunda o tercera vez fueron el doble que los primerizos, con un 45% y 77% de no aprobados. En septiembre, este grupo fue nueve veces mayor (64 vs. 7) y el 77% de ellos no aprobó. Ninguno de los siete primerizos aprobó. La aprobación anual fue de 35%.

Universidad Interamericana: Los resultados se mantuvieron intermedios, con una aprobación anual del 61% y 59% entre quienes lo presentaron por segunda o tercera vez.

Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi): Mostró resultados positivos, con una tasa de aprobación anual del 81%, incluyendo un 68% entre quienes lo hicieron por segunda o tercera vez.

Universidad de Panamá: Se consolidó como la mejor evaluada, con un 99% de aprobación total, incluyendo a quienes lo presentaron por segunda o tercera vez.

Graduados en el extranjero: Siete estudiantes realizaron el examen; dos lo hicieron por primera vez y aprobaron, mientras que cinco lo hicieron por segunda o tercera vez, con tres aprobaciones y dos no aprobados.

En base a estos datos, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina advierte que la situación es insostenible, especialmente en Columbus, Latina y Americana, donde los bajos niveles de aprobación persisten. Interamericana y Unachi presentan resultados intermedios, mientras que la Universidad de Panamá continúa liderando el desempeño académico.

En la carta se solicita intervención urgente no solo del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y de demás entidades vinculadas a la educación superior, con el fin de garantizar una formación médica de calidad y proteger la atención de salud de la población panameña.