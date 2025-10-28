Pueblos Indígenas pide que se reconozcan sus territorios como primera vía de conservación del planeta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la primera sesión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se lleva a cabo en Panamá, se busca resaltar la importancia de los pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

En esta reunión, que se realiza del 27 al 30 de octubre, se discutirán las primeras pautas para valorar los territorios indígenas y tradicionales, impulsando iniciativas de conservación lideradas por las comunidades locales, e integrando sus conocimientos y tierras ancestrales en la planificación ambiental.

El copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, Francisco Ramiro Batzin Chojoj, del pueblo Maya Kaqchikel de Guatemala, destacó la importancia de que los pueblos indígenas sean reconocidos como actores centrales en la protección de la biodiversidad global.

Durante la primera reunión del Órgano Subsidiario, Batzin Chojoj subrayó que los pueblos indígenas conservan alrededor del 80% de la biodiversidad mundial en sus territorios.

“Este encuentro nos permite discutir cuáles han sido los aportes y cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que deben reconocerse para seguir conservando ese 80% de la biodiversidad que está en los territorios indígenas”, expresó.

Batzin Chojoj explicó que los pueblos indígenas trabajan de manera organizada a nivel territorial, nacional y regional, dentro de una estructura mundial que reúne a siete regiones socioculturales. Esta articulación busca promover la implementación de la Meta 3 del Convenio, que se refiere a la conservación del 30% de la biodiversidad del planeta.

“Nuestra propuesta es que se reconozcan los territorios indígenas como la primera vía de conservación. Estos espacios son fundamentales porque en ellos mantenemos nuestro modelo de vida y nuestras prácticas ancestrales”, destacó.

El representante indígena también pidió que el órgano subsidiario promueva una participación plena y efectiva de las comunidades originarias, reconociendo sus derechos y su rol en la preservación de los recursos naturales.

Batzin Chojoj mencionó algunos de los territorios donde los pueblos indígenas tienen un papel clave en la conservación ambiental, como Guna Yala en Panamá, las tierras comunales de Guatemala, la Amazonía y la Cuenca del Congo a nivel global.

“Los pueblos indígenas somos la voz de la biodiversidad y traemos propuestas concretas que deben ser consideradas por los gobiernos y organismos internacionales”, acotó.

Panamá, anfitrión de los pueblos indígenas

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que “la celebración de este encuentro en Panamá es una validación internacional del trabajo del país para conservar la biodiversidad y proteger los derechos de los pueblos indígenas”.

El titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) agregó que “la voz de los pueblos indígenas, históricamente guardianes de los ecosistemas, es esencial para frenar la deforestación, conservar la naturaleza, construir soluciones sostenibles y ofrecer alternativas equitativas que respondan a nuestras realidades locales y fortalezcan nuestra resiliencia colectiva”.

En tanto, la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, resaltó que el hecho de que Panamá sea anfitrión “es una muestra del inquebrantable compromiso del país para avanzar en el trabajo de este órgano permanente que vela por la conservación de la biodiversidad y aborda directamente cuestiones de relevancia para los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo su papel único y sus contribuciones como custodios de la biodiversidad”.

En las sesiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (ONU) participaron delegaciones de 196 países y cerca de mil representantes de gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales, organismos internacionales y sociedad civil.

Según MiAmbiente, “el liderazgo de Panamá en biodiversidad y derechos humanos consolida al país como referente regional en la construcción de modelos de conservación inclusivos, en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientado a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030”.