‘Puede haber 100 manifestaciones más y no va a haber agua’: Mulino sobre crisis hídrica en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente Mulino aseguró que la crisis del agua también afecta a Panamá, Colón y Panamá Oeste, donde existen infraestructuras ‘colapsadas’ que requieren ser reconstruidas desde cero.

Azuero cumplió este 27 de mayo un año en crisis por la falta de agua potable, mientras la población de Herrera y Los Santos siguen sin vislumbrar una solución definitiva al problema.

En medio del descontento ciudadano y las protestas por la falta de suministro, el presidente José Raúl Mulino aseguró que la crisis del agua potable en Azuero y otras regiones del país no se solucionará de forma inmediata ni mediante manifestaciones, ya que depende de una “reorganización y reestructuración” completa de los sistemas de abastecimiento.

“Puede haber 100 manifestaciones más, y se lo digo con honestidad, y no va a haber agua, porque el agua no depende de mí; el agua no depende de un botón o de un switch”, afirmó Mulino al referirse a las protestas registradas por la falta de suministro.

Durante sus declaraciones, el mandatario indicó que la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, ya realiza pruebas tres veces por semana con el objetivo de inaugurarla antes de finalizar el año.

El presidente sostuvo que el problema no se limita a Azuero, sino que también afecta sectores de Panamá, Colón y Panamá Oeste, donde —según dijo— existen infraestructuras “colapsadas” que requieren ser reconstruidas desde cero.

Añadió que muchas de las demoras obedecen a problemas técnicos y logísticos, como la fabricación de motores especializados para plantas potabilizadoras, procesos que pueden tardar meses.

El presidente José Raúl Mulino explicó que la solución a la crisis hídrica en Azuero y otras regiones requiere una reestructuración completa del sistema, y descartó que las protestas aceleren el proceso.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/3oPy1upVrP — La Prensa Panamá (@prensacom) May 28, 2026

En el caso de Panamá Oeste, Mulino señaló que la planta de Howard podría estar terminada a inicios de 2027 y calificó como una “irresponsabilidad mayúscula” haber heredado una potabilizadora “sin agua y sin luz”.

“Si ustedes van a Jaguar, ven unos tanques monumentales, pero ahí no hay agua y ahí no hay luz”, expresó.

Añadió que las adecuaciones necesarias en esa obra superan los 200 millones de dólares, debido a la necesidad de llevar agua y energía eléctrica al área.

El mandatario también informó sobre avances en Colón, donde aseguró que la planta Sabanitas 2 ya está produciendo agua y abasteciendo a la población tres veces por semana, mientras continúan los ajustes del sistema.

Asimismo, destacó la culminación de las cinco etapas del Anillo norte y adelantó que en unas dos semanas será inaugurado el Anillo este, proyecto destinado a reforzar el suministro de agua en Panamá este.

Mulino defendió la gestión del nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, al señalar que se mantiene atendiendo directamente los problemas en campo, incluyendo la reparación de válvulas, el cambio de bombas y la búsqueda de soluciones rápidas para mejorar el servicio.

Insistió en que la crisis hídrica no se resolverá de forma inmediata y reiteró que las protestas no acelerarán las obras necesarias para restablecer el suministro en las regiones afectadas