Panamá, 03 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MOP

    Puente de las Américas: a partir del viernes realizarán trabajos de reparación

    Henry Cárdenas P.
    Puente de las Américas: a partir del viernes realizarán trabajos de reparación
    Los trabajos se realizarán en horario nocturno. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de este viernes 5 de septiembre, se realizarán trabajos de reparación en el Puente de las Américas, como parte del proyecto de mantenimiento y evaluación de la estructura.

    El MOP adelantó que las labores de reparación se llevarán a cabo en la rodadura de la losa, en horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

    El MOP recomienda a los conductores atender las indicaciones del personal de seguridad vial que estará en el lugar, respetar las señalizaciones colocadas en el trayecto y mantener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, con la finalidad de garantizar la seguridad.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Canal de Panamá se prepara para medir el apetito del mercado por su plan de inversión. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más
    • Tal Cual del 01 de septiembre de 2025. Leer más