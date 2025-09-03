Puente de las Américas: a partir del viernes realizarán trabajos de reparación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, a partir de este viernes 5 de septiembre, se realizarán trabajos de reparación en el Puente de las Américas, como parte del proyecto de mantenimiento y evaluación de la estructura.

El MOP adelantó que las labores de reparación se llevarán a cabo en la rodadura de la losa, en horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

El MOP recomienda a los conductores atender las indicaciones del personal de seguridad vial que estará en el lugar, respetar las señalizaciones colocadas en el trayecto y mantener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, con la finalidad de garantizar la seguridad.