Puente de las Américas: $112 millones invertidos sin solución definitiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La construcción de este puente costó $20 millones y las obras duraron tres años. Ahora, su rehabilitación lleva más de 20 años.

El incendio registrado este 6 de abril bajo el puente de las Américas no solo reactivó las inspecciones técnicas sobre la estructura. También devolvió al centro del debate una cifra que resume dos décadas de intervenciones públicas: casi $112 millones invertidos en su mantenimiento y rehabilitación.

Se trata de recursos destinados a sostener una de las principales conexiones entre la ciudad de Panamá y el oeste del país. Sin embargo, el estado del puente —en particular su superficie de rodadura— continúa generando cuestionamientos entre usuarios, especialistas y gremios técnicos.

En los últimos 20 años, el Estado ha ejecutado múltiples contratos que suman al menos $111.9 millones. Los fondos han sido dirigidos tanto a la subestructura —incluyendo el arco y la rodadura— como a la superestructura, que comprende vigas, estribos y pilas. A pesar de esa inversión sostenida, los problemas no han desaparecido.

El antecedente más reciente previo al incendio se remonta a julio de 2024. Conductores reportaron entonces un enorme hueco en la calzada, en el carril hacia Panamá Oeste.

La respuesta del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue inmediata, pero provisional: la colocación de una lámina de acero. Al día siguiente, la capa asfáltica volvió a ceder y el daño reapareció.

Las reparaciones que se realizan en el Puente de las Américas han sido temporales, ante la necesidad de mantener la vía abierta. Pero la losa presenta una 'agotamiento', que exigen su remoción completa. Foto/Elyseé Fernández

Para especialistas, este tipo de intervenciones evidencia un patrón de mantenimiento correctivo que no atiende las causas estructurales del deterioro. En lugar de soluciones integrales, se aplican medidas temporales que prolongan la vida útil de componentes específicos, sin resolver el problema de fondo.

Construido entre 1958 y 1962, el puente de las Américas supera los 60 años de funcionamiento continuo. Por su calzada circulan más de 65,000 vehículos diarios, una carga que incrementa las exigencias sobre su infraestructura y acelera su desgaste.

Secuencia de intervenciones

El historial de inversiones revela una continuidad de trabajos a lo largo de distintas administraciones. Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), se destinaron $15 millones para iniciar la rehabilitación. Posteriormente, en la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014), se asignaron otros $85 millones, cuyos trabajos se extendieron y concluyeron en el periodo de Juan Carlos Varela (2014-2019).

A estas cifras se suman $6.2 millones adjudicados durante la administración de Laurentino Cortizo para labores de mantenimiento.

Posteriormente, el MOP anunció en abril de 2025 un contrato adicional de $5.7 millones. Este último contrato, a cargo del Consorcio Rehabilitación del Puente de las Américas, contemplaba la evaluación del estado actual de la estructura, la reparación de componentes y la ejecución de trabajos de conservación.

En conjunto, todos estos montos elevan la inversión pública a casi $112 millones en dos décadas.

Un equipo interinstitucional, integrado por ingenieros del MOP, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud (Minsa), se mantiene en la zona afectada. Foto/Gabriel Rodríguez

Evaluaciones tras el incendio

El incendio ocurrido ayer obligó a reforzar las inspecciones para determinar si la estructura sufrió daños adicionales. Un equipo interinstitucional, integrado por ingenieros del MOP, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Salud (Minsa), se mantiene en la zona afectada.

Las evaluaciones incluyen pruebas de patología forense, mediciones térmicas, estudios de termografía y ensayos no destructivos en el concreto. El objetivo es identificar posibles afectaciones provocadas por las altas temperaturas, especialmente en la estructura metálica, las losas y las uniones del puente.

Las autoridades no descartan que el calor haya comprometido elementos clave, lo que podría derivar en fallas si no se detectan a tiempo.

Según indicó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, los resultados —previstos en un plazo de 24 horas— permitirán definir si el puente puede ser reabierto al tránsito vehicular o si requiere intervenciones adicionales.

Más allá del evento puntual, el incendio ha vuelto a poner en perspectiva el estado de una infraestructura que, pese a la magnitud de los recursos invertidos, continúa evidenciando signos de desgaste.

La cifra acumulada en dos décadas y la recurrencia de fallas visibles reactivan una discusión que sigue pendiente: la necesidad de una intervención integral que garantice no solo la operatividad, sino la seguridad y sostenibilidad del puente de las Américas.

Por ahora, la estructura sigue bajo evaluación. Y con ella, también el balance entre inversión pública y resultados en una de las obras más emblemáticas —y exigidas— del país.