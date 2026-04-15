Puente de las Américas sin daños graves, pero continúa restricción de 10 toneladas por vehículo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la evaluación técnica especializada de la estructura del puente de las Américas, realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el informe reveló que no se presentan daños estructurales críticos tras la explosión e incendio de camiones cisterna registrados el pasado 6 de abril.

El informe, basado en inspecciones especializadas, análisis acústicos e imágenes térmicas, se centró en tres áreas clave a las que el equipo tuvo acceso: la pila de concreto cercana al siniestro, la superestructura metálica y la losa de rodadura.

Entre los principales hallazgos, los especialistas determinaron que no se identificaron deficiencias estructurales críticas que representen un riesgo inmediato para la seguridad del puente. No obstante, el director nacional de Estudio y Diseño del MOP, Edwin Lewis, explicó que, pese a los resultados favorables, se recomienda mantener las restricciones vigentes para el tránsito de vehículos pesados.

En ese sentido, “se confirmó que continúa la limitación de 10 toneladas por vehículo, una medida establecida desde 2009, y que será reforzada en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional”, destacó Lewis.

Principales hallazgos de la inspección

Según el informe presentado por Lewis, en la pila de concreto no se detectaron grietas relevantes ni daños significativos; solo una laminación menor y localizada, sin impacto estructural.

En la superestructura metálica, los especialistas estadounidenses no observaron deformaciones, fallas en conexiones ni remaches sueltos.

Lewis señaló que los daños detectados en la estructura metálica son principalmente superficiales, limitados a la pintura exterior e interior. Con respecto a la losa de rodadura —reforzada con fibra de carbono—, no se evidenciaron fallas en la adherencia ni en su integridad.

Las autoridades destacaron que estos resultados coinciden plenamente con evaluaciones previas realizadas por equipos técnicos panameños.

Recomendaciones del estudio

El estudio también establece una serie de acciones y recomendaciones para el MOP, con el fin de garantizar el mantenimiento y monitoreo del puente.

Entre ellas, se destaca la realización de un escaneo estructural de las pilas de concreto, tanto en el área afectada como en el resto de las columnas. En el caso de la pila 10, que estuvo expuesta al fuego, se recomienda realizarlo a corto plazo, mientras que en el resto de las pilas se sugiere hacerlo a largo plazo.

Asimismo, se recomendó, en la superestructura de acero, la reparación y repintado de las zonas impactadas por el fuego, así como la instalación de extensómetros en 28 puntos del puente para monitorear posibles deformaciones.

También se deberán realizar pruebas de laboratorio en la losa de rodadura y una evaluación de la fibra de carbono, con miras a su posible reemplazo en el mediano plazo.