Panamá, 07 de abril del 2026

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    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá

    Diseñado originalmente con dos carriles por sentido, el puente fue concebido para soportar unos 9,500 vehículos diarios.

    Alis Fernández
    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá

    Hubo un tiempo en que el Canal de Panamá no solo unía océanos, sino que también dividía al país. Era una herida abierta en la “cintura” del continente, una franja impuesta por la mano del hombre que obligaba a Panamá —y, en cierto modo, a toda América— a contemplarse a distancia.

    Esa realidad comenzó a transformarse el 12 de octubre de 1962. Aquel día, el acero dejó de ser estructura para convertirse en puente, y el puente, en promesa. Una promesa de conexión que, con el paso de los años, algunos consideran incumplida u olvidada.

    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá
    Se construyó para acarrear unos 9,500 autos diariamente. Foto: tomada de El Faro

    Pero la historia de ese cambio se remonta a 1914. La inauguración del Canal, concebido para acortar distancias en el mundo, tuvo un efecto contrario a nivel local: partió al país en dos y planteó un desafío cotidiano.

    Cruzar de un lado al otro no era sencillo. Durante décadas, la única alternativa fueron ferris que operaban en las esclusas, un sistema limitado que dificultaba el tránsito de personas y mercancías.

    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá
    Su construcción inició e 1959 y tuvo un costo de construcción de un aproximado de 20 millones.

    La necesidad de un paso permanente se volvió evidente. Así nació una de las obras de ingeniería más emblemáticas del siglo XX en Panamá, financiada por el gobierno de Estados Unidos, que entonces ejercía control administrativo sobre el Canal a través de la Zona del Canal, territorio bajo su soberanía.

    Fotos en manos del Canal de Panamá, y publicadas en El Faro relatan pasó a pasó cómo fue la edificación del puente.

    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá
    Su construcción inició como una forma de conectar Panamá,, que había sido dividido por el Canal. Foto: tomada de El Faro

    La construcción del puente comenzó en 1959, en medio de condiciones particularmente exigentes. El tránsito marítimo no podía detenerse y la magnitud de la obra representaba, por sí sola, un desafío técnico considerable.

    Con sus 1,654 metros de longitud y 61 metros de altura sobre el nivel del agua, la estructura se convirtió, en su momento, en uno de los puentes colgantes más largos del mundo, según la revista El Faro del Canal de Panamá.

    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá
    Antes del puente quien quisiera cruzar debía esperae un ferri.Foto: tomada de El Faro

    Diseñado originalmente con dos carriles por sentido, el puente fue concebido para soportar unos 9,500 vehículos diarios.

    Hoy, más de 55 mil lo cruzan cada día, reflejo del crecimiento urbano y del papel estratégico que ha adquirido con el tiempo.

    La inauguración estuvo encabezada por el presidente Roberto F. Chiari y el gobernador de la Zona del Canal, Robert J. Fleming Jr.

    El acto, recordó el Canal, no solo marcó la apertura de una nueva vía, sino también un hito en la integración territorial y en las comunicaciones terrestres del continente, al facilitar el tránsito entre América del Norte y América del Sur.

    Puente de las Américas: su origen y las fotos históricas del Canal de Panamá
    Participaron el presidente panameño Roberto F. Chiari y el gobernador de la Zona del Canal, Robert J. Fleming Jr.Foto: tomada de El Faro

    Más de seis décadas después, y con la existencia de otros dos puentes sobre el Canal, el Puente de las Américas sigue siendo mucho más que una estructura. Es un símbolo de conexión, de desafío superado y de una promesa que aún invita a ser revisitada.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

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