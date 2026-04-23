Puente de las Américas tendrá cierres nocturnos este jueves 23 y sábado 25 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cierre total está contemplado desde las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril hasta las 2:00 a.m. del viernes 24. Incluso el sábado 25 de abril también se darán cierres en el mismo horario.

El puente de las Américas tendrá un cierre temporal a partir de las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril, como parte de las evaluaciones técnicas y pruebas de carga estructural que se realizarán en esta importante estructura vial, por donde transitan más de 65 mil vehículos al día.

Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con esta prueba se evaluará el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

El cierre está contemplado desde las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril hasta las 2:00 a.m. del viernes 24. Incluso el sábado 25 de abril también se darán cierres en el mismo horario, indicó la entidad.

Para ello, desde tempranas horas de este jueves se inició la instalando sensores de alta precisión en 24 puntos del tramo este de la estructura. Estos dispositivos, conocidos como deformímetros, permitirán medir cómo se comporta el puente ante el paso de los vehículos.

Los sensores se conectarán a un dispositivo que transmitirá, vía wifi, la información será enviada a una consola, donde se registrará cómo responden los elementos estructurales con el paso de los vehículos. Foto/Cortesía

De los 24 extensómetros, 12 estarán instalados en la cara sur de la cercha sur y 12 en la cara norte de la cercha. Estos se conectarán a un dispositivo que transmitirá, vía wifi y en tiempo real, la información a una consola, donde se registrará cómo responden los elementos estructurales —como estiramientos o compresiones normales— durante el paso de los vehículos.

La instalación se concentra en la pila 10, cercha sur, vano 10, lado este, uno de los sectores clave para la evaluación técnica del puente.

El MOP inició con la Instalación de sensores en el puente de las Américas, en el lado Sur y Norte de la cercha. Foto/Cortesía

Pruebas permitirán medir el impacto en el puente

Para el ingeniero estructural y miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Rogelio Dumanoir, este proceso es importante para conocer si el comportamiento real del puente coincide con los modelos matemáticos diseñados por especialistas.

“Estos sensores van a transmitir directamente información a un equipo tecnológico que permitirá medir cómo se deforma la estructura con el paso de las cargas”, señaló.

Explicó que lo usual en este tipo de pruebas es utilizar camiones previamente pesados, de los cuales se conoce la carga total y el peso por eje, lo que permitirá determinar con precisión cómo responde el puente al tránsito pesado.

Según Dumanoir, los datos obtenidos servirán para comparar la teoría estructural con la respuesta física del puente y verificar si se mantiene dentro de los rangos admisibles de seguridad.

El experto añadió que este estudio dará luces al MOP sobre las acciones que deberán tomarse en materia de reforzamiento y mantenimiento del puente de las Américas, una de las infraestructuras viales más importantes del país.

Asimismo, destacó que vehículos livianos, como los taxis, probablemente no generen deformaciones significativas, mientras que las mayores exigencias estructurales provienen del paso de camiones cargados, por lo que estas pruebas deben realizarse con alta precisión.

EL jueves 23 y sábado 25 de abril el puente de las Américas será cerrado en su totalidad para pruebas de control de carga. Foto: LP/ Elysée Fernández