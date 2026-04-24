Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026 y Panamá se prepara para el certamen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El concurso celebrará su 75 aniversario en noviembre en San Juan, justo cuando Panamá cumple 40 años de haber sido anfitrión por primera vez.

Puerto Rico será la sede de la edición 2026 del certamen Miss Universo, que marcará el 75 aniversario como uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, confirmó este viernes César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá, ente organizador del Concurso Nacional de la Belleza Miss Universe Panamá.

“Confirmamos a Puerto Rico como sede de los 75 años de Miss Universe”, dijo Rodríguez, quien agregó que una de esas coronas a celebrar es panameña, haciendo referencia al título que logró Justine Pasek en 2002.

Justine Pasek

Dijo, como dato, curioso, que en 2026 se cumplen 40 años de Miss Universe 1986, celebrado en Panamá, en el teatro Anayansi de Atlapa y el Caesar Park Hotel (Sheraton Grand).

“En esa ocasión, la ganadora fue la venezolana Bárbara Palacios. Fue la primera vez que albergamos este evento”, recordó Rodríguez.

Reiteró que esta vez la gran final se celebrará en noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario con capacidad para miles de espectadores y sede de grandes eventos internacionales.

Bárbara Palacios fue coronada en Panamá como Miss Universo en el año 1986.

Panamá está por definir a su representante para el concurso. El proceso de selección de Miss Universe Panamá 2026 se encuentra en desarrollo, con varias aspirantes en competencia. Una de ellas sustituirá a Mirna Caballini, quien representó al país en la edición 2025 y se mantiene como reina vigente a la espera de su sucesora.

Puerto Rico ya ha organizado el evento en varias ocasiones y proyecta una edición especial que combinará espectáculo, turismo y celebración global de la belleza en su aniversario de diamante.