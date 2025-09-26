Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa este sábado 27 de septiembre con la venta de productos agrícolas a través de sus Agroferias.

La jornada se llevará a cabo en los predios de la Junta Comunal de Las Garzas, en el distrito de Panamá, al este de la capital. Entre los productos a la venta se incluye arroz, además de frutas, verduras y carnes.

Los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal, llevar bolsas reutilizables y contar con dinero en efectivo para sus compras. La actividad comenzará a las 8:00 a.m.

El viernes 26 de septiembre, el IMA realizó Agroferias en Darién, Panamá Oeste, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí y Veraguas.