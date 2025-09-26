Panamá, 26 de septiembre del 2025

    AGRO

    Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre

    Redacción de La Prensa
    Venta de productos en Agroferias del IMA de Panamá. Cortesía/IMA

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa este sábado 27 de septiembre con la venta de productos agrícolas a través de sus Agroferias.

    La jornada se llevará a cabo en los predios de la Junta Comunal de Las Garzas, en el distrito de Panamá, al este de la capital. Entre los productos a la venta se incluye arroz, además de frutas, verduras y carnes.

    Los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal, llevar bolsas reutilizables y contar con dinero en efectivo para sus compras. La actividad comenzará a las 8:00 a.m.

    El viernes 26 de septiembre, el IMA realizó Agroferias en Darién, Panamá Oeste, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí y Veraguas.


