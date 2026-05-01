Qué aprendí de las adolescentes tras hablar con 150 chicas de entre 13 y 17 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Catherine Carr - Documentalista

Un cartel hecho con rotulador y pegado a la puerta de una sala privada anuncia “SOLO CHICAS”, “¡Los chicos no entran!” [sic] y, a modo de guiño travieso, “¡no se preocupen chicos!”.

El cartel está cubierto de corazones y estrellas de colores.

Un grupo de alrededor de una decena de chicas del club juvenil DRMZ, en Gales (Reino Unido), ya está inmerso en un competitivo juego de cartas cuando me uno a ellas en una gran mesa redonda.

La conversación fluye con facilidad mientras charlamos y, como es debido, se pide pizza.

Esta visita forma parte de mi serie de About The Girls (“Acerca de las niñas”), de Radio BBC 4, para la que hablé con aproximadamente 150 chicas, la gran mayoría de entre 13 y 17 años.

Lo que comentamos alrededor de esa mesa reflejó tantas de esas conversaciones.

Listas, habladoras, divertidas y brillantes, las niñas fueron una compañía estimulante y magnífica.

Llenas de ambición y planes para su futuro (“Me gustaría tener un refrigerador en el que puedas poner un jarrón… ¡Y ser médica!”), de amor por sus amigas (“Puedo contarle cualquier cosa”) y de una gran conciencia del valor de cuidar a los miembros de la familia (“Voy al centro a recargar la electricidad de mi abuela. Me encanta cuidarla”).

Catherine Carr habló con un grupo de alrededor de una decena de chicas en el club juvenil DRMZ de Gales. / BBC

La conversación iba saltando entre el juego de cartas en curso, dramas escolares, profesores que les gustan (y los que no), cosas que habían visto en redes sociales y el debate sobre si había suficientes porciones de pizza de queso para todas. Las había.

Este proyecto sigue a mi serie About The Boys, para la que también hablé con chicos adolescentes de todo Reino Unido.

A raíz de la covid‑19, el #MeToo y todo el ruido en torno al influencer machista Andrew Tate, tenía curiosidad por saber qué estaban pensando.

También los encontré una compañía excelente: reflexivos, elocuentes y valientes.

Repetir el experimento con chicas parecía lógico y justo.

Casualmente, los archivos Epstein se publicaron justo cuando partí hacia Carmarthen, la ciudad donde se encontraban, y el trabajo de pronto se sintió aún más urgente.

Lo que no esperaba era que, a lo largo de todas las conversaciones, un tema reaparecería una y otra vez: las adolescentes aún tienden a verse a sí mismas a través de la mirada de los chicos.

Y, lo que es importante, parece haber una comprensión aguda de esto.

Cuando hice mi pregunta inicial —“¿Cómo es realmente ser chica en 2025/26? ¡Díganme la verdad, no sean educadas!“—, la respuesta casi invariablemente empezaba con las palabras: “Bueno, los chicos piensan/dicen/quieren/sienten…”.

Estas conversaciones parecían una versión extraña y real de la prueba de Bechdel, que, por si no la conoces, ofrece una métrica para evaluar la representación femenina en el cine.

Para aprobarla, una película (1) tiene que tener al menos dos mujeres con nombre, que (2) hablen entre sí, sobre (3) algo que no sea un hombre.

Ninguna de mis entrevistas la aprobaría.

About The Boys se realizó a raíz de la covid‑19, el #MeToo y todo el ruido en torno al influencer machista Andrew Tate (en la imagen). / Getty Images

“Al crecer como chica”, dijo una, “gran parte de eso tiene que ver con cómo se están comportando los chicos a tu alrededor y lo que te están haciendo. Así que no hay realmente una manera de hablar de eso sin mencionar a los chicos… y es frustrante”.

Entonces, ¿por qué persiste esta dinámica?

Las chicas que conocí hablaron con fluidez sobre el peso de las expectativas sociales basadas en el género, la influencia de los chicos en los entornos escolares, versiones de la “perfección” femenina vistas sin descanso en las redes sociales, y describieron algo más profundo sobre cómo las chicas aprenden a comportarse mientras intentan navegar el mundo de forma segura.

“No hacer ruido”

Después de que todas las chicas de Carmarthen se fueron a casa, hablé con Alison Harbor, gerenta del centro juvenil.

Estaba encantada de que todas hubieran hablado con tanta libertad.

“Los chicos del club son bastante vocales”, me dijo, “y bastante seguros a la hora de decirte todas sus opiniones y pensamientos. ¡Bueno, hoy las chicas han sido iguales! Mi preocupación es que normalmente internalizan muchos de sus problemas”.

Aunque las chicas no se contuvieron, la ironía era que casi todas dijeron que su comportamiento es diferente cuando hay chicos cerca.

Las chicas me contaron que no quieren que los chicos las vean como “demasiado intensas”, “demasiado ruidosas”, “raras”, “molestas”, “elígeme” o “una pesada” (alguien que busca atención).

Dijeron que los chicos pueden ser ruidosos y graciosos, pero que las chicas no.

Describieron que no quieren “ocupar espacio” y que intentan ser “más pequeñas y más silenciosas” en grupos mixtos.

Profesores de chicas hablaron de que ellas “mantienen la cabeza gacha” y “no hacen ruido” o “pasan por debajo del radar”.

En su propia investigación, la doctora Ola Demkowicz, profesora titular de psicología de la educación en el Manchester Institute of Education, ha hablado con mujeres jóvenes sobre los problemas que afectan su salud mental.

“Sin duda, escuchamos de jóvenes mujeres una presión en torno a eso, que realmente se traduce en que necesitan ser educadas y respetuosas, y que sentían que las expectativas de comportamiento sobre ellas eran mayores. Así que los chicos podían ser ruidosos en clase y eso no es un problema. Son chicos siendo chicos. Ellas sentían que eso no se les concedía”, dice Demkowicz.

La doctora sostiene que la sociedad espera una “adultificación”, es decir, que las chicas se presenten de maneras más maduras.

“Se supone que debes comportarte como una persona adulta y no necesariamente ser juguetona o expresar cosas en voz alta, o mostrar que luchas con algo”.

En otros lugares, las chicas hablaron de su miedo y de sus experiencias de acoso y violencia por razones de sexo.

La investigación más reciente de Girlguiding sugirió que el 68% de las chicas cambia su comportamiento cotidiano para evitar el acoso sexual, y prácticamente todas las chicas con las que hablé describieron una experiencia de haber recibido comentarios sexuales en la calle.

La doctora Hannah Yelin, de la Universidad Oxford Brookes, dice que en sus conversaciones de investigación con chicas ha descubierto que son “devastadoramente, pero también brillantemente, muy conscientes” de que el escrutinio al que se enfrentan a menudo está sexualizado.

La experta explica que las chicas reconocen con qué rapidez su posición se vincula a ideas sobre lo atractivas que parecen para los hombres, y que también son conscientes de que esto puede poner en riesgo su seguridad.

El entorno escolar

La mayoría de mis 150 entrevistas se realizaron en escuelas, donde los datos sobre el aumento del comportamiento misógino no sorprendieron a las chicas.

Un sindicato docente advirtió recientemente que se está gestando una “crisis de masculinidad” en las escuelas de Reino Unido, después de que casi una cuarta parte de las profesoras encuestadas dijera haber sido objeto de abusos misóginos por parte de un alumno en el último año.

Las chicas me dijeron que a veces los chicos las menosprecian, diciéndoles “hazme un sándwich” o “vuelve a la cocina”.

Tenían una visión clara de la raíz del problema, y al mismo tiempo sentían miedo.

“Siento que el miedo viene de estar en internet”, explicó una alumna de secundaria, “y ver que la razón por la que los chicos atacan mucho a las chicas es porque quieren a alguien a quien culpar de sus problemas. Creo que la salud mental de los hombres es un problema, pero con internet siento que la solución principal para eso es simplemente culpar a una mujer”.

Así que, al tiempo que se preocupan por que sus compañeros varones “se guarden las cosas”, las chicas también sienten miedo por cómo algunos chicos y hombres —imitando comportamientos de la machosfera— podrían actuar.

Yelin dice: “Su comprensión de la misoginia y la cultura de la violación era tan sofisticada y tan devastadora, porque lo viven todo el tiempo, todos los días”.

Un sindicato de docentes advirtió recientemente que se está gestando una "crisis de masculinidad" en las escuelas de Reino Unido. / PA Media

Las mismas chicas dijeron querer proteger a las más jóvenes que ven publicar en internet sobre “querer una relación tóxica con un chico” en la que se les “dice que vigilen su comportamiento o cambien su actitud”.

Podían ver las formas en que las chicas estaban interpretando una especie extraña de rol femenino para complacer a chicos que, a su vez, están interpretando una versión desagradable de la masculinidad.

Su solución: organizarse.

En una escuela que visité en Rochdale, Inglaterra, estaban empezando un club de chicas en el que discutirían de todo: desde la desigualdad de género, la violencia doméstica y la vergüenza corporal, hasta la menstruación, la sexualidad y los grupos de amistad.

Pero líderes de la fundación de una escuela con sede en Birmingham plantearon una preocupación adicional: las chicas en la escuela pueden estar inquietantemente calladas en clase, pero eso es si llegan a la escuela.

El ausentismo crónico (faltar al 50% o más de las clases) va en aumento.

En 2017/18, solo el 6% de las chicas afectadas por el ausentismo estaban gravemente ausentes.

En 2024/25, esa proporción se más que duplicó hasta el 13%.

Las tasas de ausencia eran más altas para grupos particulares de alumnos, incluidos aquellos con derecho a comidas escolares gratuitas.

Problemas de salud mental como la ansiedad fueron la preocupación más común planteada por los padres de chicas a una línea de ayuda gestionada por la organización benéfica Young Minds.

Y también están las responsabilidades de cuidado.

Me hablaron de chicas tan jóvenes como de finales de la primaria, encargadas de cuidar a hermanos menores y que, como resultado de ello, faltan a clases.

En una ciudad hablé con una adolescente que había pasado un año fuera de la escuela “ayudando a su mamá” con el bebé más pequeño.

Tom Campbell, quien dirige el ACT Academy Trust, que gestiona 38 escuelas en Inglaterra y Gales, me dijo: “El declive [para las chicas] es real. Y los datos están parpadeando en rojo”.

Los aprobados en las pruebas de inglés y matemáticas han bajado un 7%.

Progreso “frenado”

Sin embargo, todas y cada una de las chicas que conocí tenían sueños para su futuro: desde ser microbióloga hasta seguir una carrera como actriz o jugar para la selección femenina de fútbol inglesa.

Me impresionó mucho lo conscientes que eran todas las chicas de las opciones que tienen y de cómo se comparan con las disponibles para generaciones anteriores.

“¡Estoy tan agradecida por las oportunidades que tenemos hoy en día las chicas!”, me dijo una alegre adolescente de 15 años.

De hecho, en casi todos los lugares a los que fui, las chicas que conocí hablaron (sin que se les preguntara) sobre su lugar en la historia: lo reciente que es que las mujeres tengan derecho a votar, trabajar y ser independientes.

También describieron cómo entendían los retos a los que se habían enfrentado sus madres, hermanas, tías, madrinas y abuelas, y cómo todavía se topan con algunos de ellos, porque incluso cuando las leyes cambian, las actitudes no necesariamente se alinean con ellas.

Las chicas describieron las formas en que creían que el progreso de las mujeres, “que llegó hasta cierto punto”, está siendo “frenado” o revertido en algunos aspectos por las redes sociales y las opiniones que generan tracción en ellas.

Citaron el retroceso del fallo Roe vs Wade sobre el aborto en Estados Unidos y mencionaron el movimiento de ideas antiwoke, el contenido en internet de tradwife y la tracción de las posturas pronatalistas de Elon Musk.

Algunas chicas hablaron de las posturas pronatalistas de Elon Musk. / Getty Images

A su vez, dijeron ver a “hombres mayores… de veintitantos años” compartiendo libremente sus opiniones en internet sobre “cómo deberían verse las mujeres”.

Me impactó lo conscientes que son del negocio del contenido en internet, lo claramente que las chicas pueden ver las formas poco saludables en las que se les venden estilos de vida y estándares de belleza, y aun así sentir que necesitan interpretar versiones de ello.

Su frustración por estar atrapadas en la maquinaria de todo esto a veces era palpable.

Por ejemplo, estaban indignadas por sus “primas de 8 años recibiendo productos de cuidado de la piel en Navidad”, mientras que ellas mismas ya llevaban una cara completa de maquillaje a los 12 años.

Saben que les están vendiendo cosas, pero al mismo tiempo esos videos son entretenimiento y a menudo forman la base de sus conversaciones con amigas.

Espacios para sustituir a las redes sociales

Después de todo, sus amistades se desarrollan —en gran medida— a través de las redes sociales.

Las chicas dijeron que temían que quedarse fuera de la charla vertiginosa en internet pudiera significar ser excluidas en la escuela.

Hablaron del peso de gestionar estas amistades híbridas “todos los días, todo el tiempo” y de lidiar con incidentes de acoso en internet por parte de compañeras, y con comportamientos peores por parte de desconocidos.

Una chica dijo que cree que, a medida que niños cada vez más pequeños usan redes sociales, su generación será la última en tener una infancia real.

Las chicas comentaron que sus padres decían que “estaban creciendo al doble de velocidad”, pero afirmaron que chicas aún más jóvenes están creciendo “al triple de velocidad”, “actuando como si estuvieran en la secundaria cuando tienen 10 años”.

Una chica dice que cree que su generación será la última en tener una infancia real debido a las redes sociales. / Getty Images

Pero la idea de agitar una varita mágica y hacer que todo desaparezca generó reacciones mixtas.

Las chicas adolescentes mayores —hartas de la norma de “romance vía Snapchat” y conmocionadas por imágenes no solicitadas de genitales y por interacciones sexuales pornificadas— expresaron una especie de falsa nostalgia, un anhelo por un encuentro romántico sin teléfonos al estilo de los años noventa.

Pero reconocen, asimismo, lo estrechamente entrelazadas que están ahora sus realidades en internet y fuera de la red.

Chicas de todas las edades se apresuraron a señalar los beneficios de encontrar a personas afines que podrían vivir lejos, y el consuelo que eso puede ofrecer. Pero algunas se aventuraron a decir que, si las redes sociales desaparecieran mágicamente (para todo el mundo), serían más felices.

Después de todas las horas de entrevistas, me quedo pensando en los clubes juveniles que visité.

Su número se redujo considerablemente en los años previos a la pandemia. En particular, el club de netball y la compañía de danza se me quedaron grabados.

Son “terceros espacios”, con comunidad en la vida real y mucha actividad.

En estos clubes, las chicas con las que hablé tenían algo más, que diferenciaba sus entrevistas; lugares donde ser ruidosas y físicas, sin miedo a hacer ruido, a ocupar espacio o a ser objeto del juicio de chicos o de críticos en internet.

Un informe publicado en 2025 por OnSide, una organización benéfica nacional para jóvenes, concluye que el 76% de los jóvenes pasa la mayor parte de su tiempo libre frente a pantallas y casi la mitad (48%) pasa la mayor parte de su tiempo libre en sus dormitorios.

Y entonces me pregunto: en toda la charla sobre intentar sacar a nuestros adolescentes de las pantallas, prohibiendo las redes sociales —donde los adolescentes sienten que ahora se encuentran y “comulgan”—, ¿no habremos dejado de pensar adecuadamente en qué lugares mejores deben reemplazarlas en la vida real de las chicas adolescentes?

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