¿Qué es el colorante rojo 3 y por qué lo prohibieron en Panamá?

Escuchar audio noticia

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Resolución No. 25 del 11 de febrero de 2025, otorgó a los fabricantes de medicamentos de administración oral un plazo de tres años para eliminar el uso del colorante rojo No. 3, también conocido como eritrosina.

Este compuesto fue prohibido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), debido a estudios en animales de laboratorio que encontraron vínculos entre este aditivo y ciertos tipos de cáncer.

Una pregunta que surge es: ¿qué es el colorante rojo No. 3? Es un sintético, derivado del petróleo, se utiliza comúnmente para dar a los alimentos y bebidas un color rojo cereza brillante. Se encuentra presente en productos alimenticios como caramelos, pasteles, magdalenas, galletas, postres helados, glaseados y coberturas.

El 15 de enero de 2025, la FDA informó que estaba “modificando sus regulaciones de aditivos colorantes para ya no permitir el uso de FD&C Red No. 3 en alimentos y medicamentos ingeridos”, en respuesta a una petición sobre los riesgos de este colorante. En la petición se solicitaba que la FDA revisara si se aplicaba la Cláusula Delaney, debido a la relación del colorante rojo No. 3 con un mayor riesgo de cáncer, según estudios en animales.

Los solicitantes aportaron “dos estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de FD&C Red No. 3, debido a un mecanismo hormonal específico de la rata”, indicó la FDA. Sin embargo, la FDA explicó que “la forma en que FD&C Red No. 3 causa cáncer en ratas macho no ocurre en humanos, ya que los niveles de exposición relevantes a este colorante en los seres humanos son típicamente mucho más bajos que los que causan los efectos observados en ratas macho”.

La Cláusula Delaney, promulgada en 1960 como parte de la Enmienda de Aditivos Colorantes a la Ley FD&C, prohíbe a la FDA autorizar un aditivo alimentario o un colorante si se ha demostrado que induce cáncer en humanos o animales.

De acuerdo con esta normativa, los fabricantes que utilicen el colorante rojo No. 3 en alimentos tendrán hasta el 15 de enero de 2027 para reformular sus productos. En el caso de los medicamentos, el plazo es hasta el 18 de enero de 2028. Sin embargo, el uso de colorantes artificiales en alimentos podría tener otros riesgos. Investigaciones han vinculado los colorantes artificiales con problemas de conducta en algunos niños, como hiperactividad e impulsividad.

Además del rojo No. 3, otros colorantes artificiales de uso común incluyen el azul 1, azul 2, verde 3, rojo 40, amarillo 5 y amarillo 6. Con menor frecuencia se usan el rojo cítrico 2 y el naranja B.

En Estados Unidos ha ganado impulso la idea de eliminar los colorantes sintéticos de los alimentos. Por ejemplo, el año pasado, California fue el primer estado en prohibir seis colorantes artificiales en los alimentos que se sirven en las escuelas públicas. También, en octubre, manifestantes exigieron que WK Kellogg Co. eliminara los colorantes artificiales de cereales como Apple Jacks y Froot Loops.

En Panamá, la resolución del Minsa, publicada en la Gaceta Oficial el 26 de febrero de 2025, establece que, una vez cumplido el plazo, las empresas farmacéuticas deberán presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas la fórmula cuantitativa y cualitativa de sus productos.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, no se podrán presentar nuevas solicitudes de registros sanitarios para medicamentos orales que contengan el colorante rojo No. 3 en su formulación.

La catedrática y farmacóloga Ivonne Torres Atencio explicó que las personas pueden identificar si un medicamento contiene el colorante No. 3 revisando el etiquetado. Además, señaló que el tiempo otorgado a las casas farmacéuticas para realizar el reemplazo de este compuesto es necesario debido a la complejidad de buscar alternativas, lo cual resulta costoso.

El director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Uriel Pérez, indicó que se está elaborando la lista de productos que contienen el colorante rojo No. 3 para informarles los fabricantes.