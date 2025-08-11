Panamá, 11 de agosto del 2025

    ¿Qué es el fluoruro de estaño en Colgate Total Clean Mint y por qué preocupa?

    Aleida Samaniego C.
    El uso fluoruro de estaño se popularizó por su capacidad para prevenir caries, reducir la gingivitis y aliviar la sensibilidad dental. A diferencia del fluoruro de sodio, que también es ampliamente empleado en pastas dentales y enjuagues, el fluoruro de estaño tiene además una acción antimicrobiana que combate bacterias causantes de enfermedades bucales. Archivo

    En Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) ha ordenado el retiro voluntario del producto Colgate Total Clean Mint tras detectar niveles de fluoruro de estaño, fuera de los parámetros aprobados para su uso seguro en pastas dentales, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores.

    El fluoruro de estaño es un agente activo común en algunas pastas dentales por sus propiedades anticaries y antimicrobianas. Este compuesto actúa fortaleciendo el esmalte dental y combatiendo bacterias dañinas, ayudando a prevenir la formación de caries. Sin embargo, cuando se supera la concentración recomendada, puede generar efectos adversos en la salud bucal.

    Este compuesto, usado desde hace décadas en marcas como Colgate, Oral B y Sensodyne, es una forma de flúor que en algunos productos reemplaza o se combina con el fluoruro de sodio.

    La medida adoptada por el Minsa busca proteger la salud pública mientras se realizan análisis y verificaciones para garantizar que los productos en el mercado cumplan con las normativas nacionales e internacionales. Asimismo, el Minsa recomendó a los consumidores verificar la composición de sus productos de higiene dental y preferir aquellos que cumplan con los estándares sanitarios vigentes.

    Esta decisión se basa en una alerta previa de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, que reportó casos de usuarios del producto Colgate Total Clean Mint que presentaron efectos adversos como lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios.

    En consecuencia, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa emitió la Resolución 165 del 25 de julio de 2025, que suspende los registros y ordena el retiro del mercado del producto Colgate Total Clean Mint. Esta acción se extiende a otros productos con la misma fórmula, como Colgate Crema Dental Clean Mint, que cuentan con registros sanitarios en Brasil y México.

    El departamento de Farmacovigilancia de Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana del Minsa verificó que estos productos comparten la misma composición cualitativa y cuantitativa que el fabricado y comercializado en Brasil, por lo que también serán retirados del mercado panameño.

    Colgate Palmolive (CA) Inc. y otros distribuidores de la crema dental Colgate Total Clean Mint tienen hasta el 24 de agosto para presentar un informe detallado de todos los lotes retirados y notificar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa.

    Por su parte, Colgate ha reafirmado su compromiso con la calidad y seguridad de sus productos y trabaja en coordinación con las autoridades panameñas para resolver esta situación y restablecer la confianza de sus consumidores.

    Esta situación resalta la importancia de una regulación estricta y una vigilancia constante en el mercado de productos de consumo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

