Qué es el norovirus que provocó el brote de gastroenteritis en la provincia de Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El norovirus es la gastroenteritis más común en entornos cerrados. Sus síntomas (vómitos, diarrea, calambres abdominales) aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio y duran de 24 a 72.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la presencia de norovirus como el agente causante del reciente incremento de casos de vómitos y diarrea reportados en la provincia de Chiriquí. Se trata de una infección gastrointestinal que explica el patrón clínico observado en las últimas semanas.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo y destaca por su alta capacidad de propagación en comunidades cerradas y entornos con contacto cercano entre personas.

La explicación sobre su comportamiento fue ofrecida por Jean Paul Carrera, epidemiólogo y virólogo, presidente de la Sociedad de Epidemiología y Modelaje Matemático de Panamá y director del Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas.

De acuerdo con el especialista, el norovirus pertenece a la familia de los calicivirus y es un virus altamente contagioso que inflama el estómago y los intestinos, provocando un cuadro de inicio súbito.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. También pueden presentarse fiebre leve, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares, con aparición habitual entre 12 y 48 horas después de la exposición, y duran de 24 a 72 horas.

Vías de contagio

La infección se transmite principalmente por vía fecal-oral, ya sea por contacto con personas infectadas o por consumo de agua y alimentos contaminados. También puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca.

Una característica clave es que se requieren muy pocas partículas virales para generar infección, lo que favorece su expansión en entornos cerrados.

Por esta razón, suele asociarse a brotes en escuelas, hospitales, hoteles, residencias, restaurantes, cruceros y centros de trabajo.

Las autoridades de salud recomiendan el lavado de mano. Foto/iStock

Los casos recientes presentan un patrón compatible con la circulación del norovirus, debido al inicio súbito de los síntomas y a la rápida propagación entre personas afectadas.

Mientras avanza la investigación y vigilancia epidemiológica, las autoridades recomiendan reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumo de agua segura, la correcta manipulación de alimentos y la desinfección de superficies.

También se aconseja evitar asistir a clases, al trabajo o manipular alimentos mientras persistan los síntomas y durante al menos 48 horas después de su desaparición.

Brote internacional reciente

El mismo patógeno ha sido identificado en brotes recientes, incluido el ocurrido en el crucero Ambition, con más de 1,700 pasajeros a bordo durante un recorrido entre Escocia, Irlanda, Inglaterra y Francia.

Durante el viaje, autoridades sanitarias francesas confirmaron un brote de gastroenteritis y descartaron otros agentes como el hantavirus, identificando al norovirus como responsable.

En ese episodio, decenas de pasajeros presentaron síntomas y se registró el fallecimiento de un pasajero británico de 92 años, posteriormente vinculado a un cuadro de gastroenteritis.

El control del brote no depende únicamente de la identificación del agente causal, sino de la respuesta oportuna de la comunidad para cortar las cadenas de transmisión. Foto/iStock

Qué es el norovirus

El norovirus es un virus de ARN monocatenario de la familia Caliciviridae, identificado por primera vez como “virus de Norwalk” en 1968. Es una de las principales causas de gastroenteritis aguda a nivel mundial.

Su baja dosis infectiva, su resistencia ambiental y su elevada transmisibilidad explican su capacidad para generar brotes explosivos en espacios cerrados como cruceros, hospitales y centros educativos.

El control del brote no depende únicamente de la identificación del agente causal, sino de la respuesta oportuna de la comunidad para cortar las cadenas de transmisión.

La experiencia internacional demuestra que la propagación puede acelerarse en cuestión de horas cuando no se aplican medidas de higiene estrictas, especialmente en entornos escolares y de alta interacción social.

Por ello, el refuerzo de la prevención, la detección temprana de casos y el aislamiento oportuno se consideran medidas clave para reducir el impacto del virus en la población.