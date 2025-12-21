Qué es el subclado K de la influenza A(H3N2) y por qué preocupa a los expertos

Exclusivo Suscriptores

La aparición y rápida propagación del virus de la influenza A(H3N2), subclado o variante K, ha encendido las alertas de la comunidad científica internacional y de las autoridades de salud pública, al coincidir con un aumento sostenido de los casos respiratorios y una posible disminución en la efectividad de las vacunas diseñadas para la temporada actual.

Así lo advierte el artículo Influenza A(H3N2) Subclade K Virus: Threat and Response, publicado el 18 de diciembre de 2025 en la revista científica JAMA, firmado por la viróloga Maria Zambon, de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, y el infectólogo Frederick G. Hayden, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. El análisis describe la emergencia de una nueva variante antigénica con mayor capacidad de transmisión y un potencial impacto en la carga de enfermedad, especialmente en niños y adultos mayores.

El virus de la influenza A(H3N2), que circula en humanos desde la pandemia de 1968, se caracteriza por su alta tasa de evolución genética. Esta capacidad de cambio le permite evadir, en cierta medida, la inmunidad adquirida tras infecciones previas o mediante la vacunación.

El subclado K —identificado también como J.2.4.1— presenta múltiples mutaciones en la proteína hemaglutinina, clave para la entrada del virus en las células humanas y principal objetivo de las vacunas actuales.

De acuerdo con el artículo, entre mayo y noviembre de 2025, el subclado K representó el 33 % de todas las secuencias del virus A(H3N2) depositadas en la plataforma internacional GISAID y el 47 % de las registradas en Europa, desplazando a otras variantes y consolidándose como la cepa dominante en varios países. Esta rápida expansión es consistente con una ventaja en la transmisión, señalan los autores.

En Estados Unidos, los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citados en la publicación, indican que al 11 de diciembre de 2025 la actividad de la influenza se estaba acelerando, especialmente entre niños y adultos jóvenes. Hasta esa fecha se habían registrado al menos 2.9 millones de casos, 30 mil hospitalizaciones y 1,200 muertes, con un claro predominio del subtipo A(H3N2), del cual el 89 % correspondía al subclado K.

En junio pasado, el Minsa y la CSS realizo jornadas de vacunación contra la influenza en diversos puntos de la capital y del interior del país. Cortesía

Aunque la vacuna contra la influenza aprobada para la temporada 2025-2026 no fue formulada específicamente para esta variante, los autores subrayan que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para reducir la gravedad de la enfermedad. Estudios preliminares realizados en el Reino Unido muestran que la efectividad vacunal frente a hospitalizaciones se mantiene elevada en niños —entre 70 % y 75 %— y moderada en adultos, con cifras de entre 30 % y 40 %.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha respaldado esta evaluación y ha reiterado que, pese a las diferencias antigénicas del subclado K, la vacunación continúa ofreciendo protección contra desenlaces graves. En ese contexto, el artículo de JAMA insiste en la necesidad de aumentar la cobertura vacunal, especialmente entre las personas que conviven o tienen contacto cercano con poblaciones vulnerables.

Variante K de la influenza A(H3N2) en Panamá

Panamá no es ajeno a esta situación. El Ministerio de Salud informó recientemente que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud detectó tres casos de influenza A(H3N2), variante K, en el país, todos en personas no vacunadas que ya fueron dadas de alta. Si bien se trata de un número reducido, los especialistas advierten que la detección temprana es clave para anticipar posibles escenarios de mayor transmisión.

En Panamá, aunque la detección de la variante K ha generado inquietud, los especialistas llaman a mantener la calma. Xavier Sáez-Llorens, investigador clínico y jefe del Departamento de Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y del Servicio de Infectología Pediátrica, señaló que no se debe entrar en pánico ante la circulación del virus.

“La vacunación y las medidas respiratorias utilizadas durante la pandemia —como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social— reducen significativamente las consecuencias, sobre todo en las personas con mayor riesgo”, afirmó.

Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, el especialista recomendó evitar multitudes y extremar el autocuidado, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Para el 2025, en la semana epidemiológica 45 (del 2 al 8 de noviembre) se notifican dos defunciones por influenza, para un acumulado de 94 defunciones este año.

El análisis de JAMA también destaca que uno de los principales factores asociados a la elevada morbilidad y mortalidad por influenza en temporadas recientes ha sido la baja aceptación de la vacuna, las demoras en la búsqueda de atención médica y el uso tardío de antivirales, que son más efectivos cuando se administran dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas.

Además de la vacunación, los autores recomiendan mantener medidas no farmacológicas ya conocidas, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados o con aglomeraciones y evitar el contacto con personas enfermas, estrategias que demostraron ser efectivas durante la pandemia de covid-19.

De cara al futuro, el artículo plantea la necesidad de avanzar hacia vacunas con tiempos de producción más cortos, como las basadas en tecnología de ARN mensajero, que permitirían responder con mayor rapidez a la aparición de nuevas variantes con desajustes antigénicos significativos.

Mientras tanto, los expertos coinciden en que la combinación de vigilancia genómica, vacunación oportuna y acceso temprano a tratamientos antivirales será determinante para reducir el impacto de la temporada de influenza en curso, particularmente en países con sistemas de salud que ya enfrentan presión por el aumento de enfermedades respiratorias.