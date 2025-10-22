¿Qué es el virus oropouche y por qué preocupa a las autoridades de salud?

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que hasta la fecha se registran 600 casos de virus oropouche en el país, por lo que se han reforzado las acciones de prevención y control de la enfermedad, transmitida principalmente por la picadura del mosquito Culicoides paraensis.

El virus se ha identificado en las regiones de salud de Darién, Panamá este, Panamá metro, Los Santos, Herrera, Panamá norte, Veraguas, Panamá Oeste y Coclé.

“De las 15 regiones de salud, al menos en 7 se ha identificado la circulación del OROV [la enfermedad por el virus Oropouche] en la población humana”, señaló Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa.

Sostuvo que los primeros casos fueron detectados a finales del año pasado e inicios de este año, correspondientes a una variante introducida a través de la frontera con Colombia.

La ubicación geográfica de los casos se realiza de acuerdo con el lugar donde ocurrió el contagio, según los hallazgos de la investigación epidemiológica

Esta situación ya había sido advertida con la alerta epidemiológica emitida en julio de 2024 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido al aumento de casos reportados en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia, y plantea preguntas clave sobre qué es el virus oropouche, cómo se transmite, quiénes están en mayor riesgo y cómo prevenirlo.

¿Qué es el virus oropouche?

Es un arbovirus de la familia Peribunyaviridae, detectado por primera vez en 1955 cerca del río oropouche, en Trinidad. En 2024, se reportaron más de 7,700 casos en la región de las Américas.

¿Cómo se transmite?

Principalmente por la picadura del jején (Culicoides paraensis). También se investiga el posible rol del mosquito Culex quinquefasciatus.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre repentina, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores musculares, fotofobia, visión doble, náuseas y vómitos. Pueden durar entre cinco y siete días y, en casos raros, provocar meningitis aséptica.

¿Se puede morir de oropouche?

Aunque anteriormente no se habían registrado fallecimientos, en julio de 2024 Brasil reportó dos muertes asociadas a la enfermedad.

¿Existe transmisión materno-infantil?

Se investigan posibles casos de transmisión de madre a feto. Durante un brote en Manaus en 1980-1981, se registraron infecciones en mujeres embarazadas, con dos abortos espontáneos.

¿Cómo se diagnostica?

Mediante pruebas de laboratorio; no existen pruebas rápidas disponibles.

¿Existe tratamiento o vacuna?

No. Se recomienda reposo, hidratación y medicamentos para controlar la fiebre y el dolor.

¿Cómo prevenirlo?

Uso de mosquiteros de malla fina, ropa que cubra el cuerpo y repelentes.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con condiciones de salud preexistentes en zonas con transmisión activa.

¿Qué recomienda la OPS?

Fortalecer la vigilancia epidemiológica, el control de vectores y educar a la población sobre medidas preventivas.

La OPS brinda apoyo técnico a los países afectados, distribuye reactivos para detección molecular y organiza talleres sobre vigilancia de arbovirus emergentes.