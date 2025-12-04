Panamá, 04 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

    Qué esperar del clima: pronóstico oficial diciembre 2025–marzo 2026

    Aleida Samaniego C.
    El Imhpa presentó la perspectiva climática para diciembre 2025 – marzo 2026. El informe señala más lluvias de lo normal en el Caribe en diciembre, una estación seca que empezará tarde en el Pacífico y un aumento fuerte de las temperaturas desde enero. Archivo

    La Dirección de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) presentó la perspectiva climática para el período diciembre 2025 – marzo 2026, un pronóstico clave para agricultores, ganaderos, autoridades entre otros, que dependen del clima para planificar sus actividades.

    El informe detalla cuándo se esperan cambios importantes en lluvias, calor, vientos y transición de temporada, permitiendo anticiparse a posibles afectaciones.

    Diciembre 2025: más lluvia en el Caribe y salida tardía de la temporada lluviosa

    El mes de diciembre 2025 será especialmente húmedo en varias regiones del Caribe. El Imhpa proyecta un aumento de 15% a 20% en la cantidad de lluvia para:

    • Oriente de Bocas del Toro

    • Norte de Veraguas

    • Norte de la comarca Ngäbe Buglé

    • Costa Abajo de Colón

    • Noroeste de Coclé

    • Comarca Guna Yala

    • Darién

    El incremento será más visible desde la primera hasta la tercera semana de diciembre.

    En contraste, provincias del Pacífico como Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá aún registrarán lluvias por encima de lo normal durante casi todo el mes, retrasando el fin oficial de la temporada lluviosa.

    Según el Imhpa, la salida de la lluvia se dará en estas fechas:

    • Chiriquí Oriental: entre el 15 y 31 de diciembre.

    • Herrera y Los Santos: del 20 al 31 de diciembre.

    • Coclé, Panamá y Darién: entre el 25 de diciembre y 10 de enero de 2026.

    • Centro y sur de Veraguas: del 25 de diciembre al 10 de enero.

    Enero 2026: más lluvias y calor

    En enero 2026, mientras el Pacífico comenzará a entrar lentamente en la estación seca, el Caribe y el oriente del país seguirán recibiendo más lluvia de lo habitual.

    Las lluvias adicionales en esta zona entre enero y principios de febrero podrían causar:

    • Suelos saturados en zonas de siembra

    • Retrasos en cosechas de cultivos sensibles

    • Mayor aparición de plagas por humedad

    Al mismo tiempo, las temperaturas máximas comenzarán a subir. El IMHPA anticipa que en enero las máximas podrían alcanzar 35°C a 38°C, con sensaciones térmicas entre 40°C y 44°C en provincias como Panamá, Darién y Chiriquí.

    Febrero 2026: condiciones secas en el Pacífico y calor extremo

    En febrero, tradicionalmente uno de los meses más secos, el Pacífico panameño registrará mínimos de lluvia. En regiones agrícolas como Azuero y Coclé, esto coincidirá con:

    • Rápida deshidratación de suelos

    • Necesidad de riego en cultivos perennes

    • Mayor riesgo de incendios de masa vegetal

    La sensación térmica será especialmente fuerte, alcanzando entre 41°C y 45°C en Azuero, lo que obliga a tomar medidas de protección para trabajadores y animales.

    Marzo 2026: calor persistente y suelos seco

    Para marzo 2026, el Pacífico seguirá con muy poca lluvia, lo que podría afectar el inicio de siembras tempranas o la disponibilidad de agua para ganado.

    El Caribe mantendrá lluvias dentro de lo normal e incluso ligeramente por encima en Bocas del Toro, Colón, Guna Yala y norte de Veraguas.

    El Imhpa advierte que la próxima temporada lluviosa podría iniciar entre una y cuatro semanas más tarde, lo que llevaría su comienzo hacia finales de mayo de 2026 en varias provincias del Pacífico.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

