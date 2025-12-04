Qué esperar del clima: pronóstico oficial diciembre 2025–marzo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) presentó la perspectiva climática para el período diciembre 2025 – marzo 2026, un pronóstico clave para agricultores, ganaderos, autoridades entre otros, que dependen del clima para planificar sus actividades.

El informe detalla cuándo se esperan cambios importantes en lluvias, calor, vientos y transición de temporada, permitiendo anticiparse a posibles afectaciones.

Diciembre 2025: más lluvia en el Caribe y salida tardía de la temporada lluviosa

El mes de diciembre 2025 será especialmente húmedo en varias regiones del Caribe. El Imhpa proyecta un aumento de 15% a 20% en la cantidad de lluvia para:

Oriente de Bocas del Toro

Norte de Veraguas

Norte de la comarca Ngäbe Buglé

Costa Abajo de Colón

Noroeste de Coclé

Comarca Guna Yala

Darién

El incremento será más visible desde la primera hasta la tercera semana de diciembre.

En contraste, provincias del Pacífico como Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá aún registrarán lluvias por encima de lo normal durante casi todo el mes, retrasando el fin oficial de la temporada lluviosa.

Según el Imhpa, la salida de la lluvia se dará en estas fechas:

Chiriquí Oriental: entre el 15 y 31 de diciembre .

Herrera y Los Santos: del 20 al 31 de diciembre .

Coclé, Panamá y Darién: entre el 25 de diciembre y 10 de enero de 2026 .

Centro y sur de Veraguas: del 25 de diciembre al 10 de enero.

Enero 2026: más lluvias y calor

En enero 2026, mientras el Pacífico comenzará a entrar lentamente en la estación seca, el Caribe y el oriente del país seguirán recibiendo más lluvia de lo habitual.

Las lluvias adicionales en esta zona entre enero y principios de febrero podrían causar:

Suelos saturados en zonas de siembra

Retrasos en cosechas de cultivos sensibles

Mayor aparición de plagas por humedad

Al mismo tiempo, las temperaturas máximas comenzarán a subir. El IMHPA anticipa que en enero las máximas podrían alcanzar 35°C a 38°C, con sensaciones térmicas entre 40°C y 44°C en provincias como Panamá, Darién y Chiriquí.

Febrero 2026: condiciones secas en el Pacífico y calor extremo

En febrero, tradicionalmente uno de los meses más secos, el Pacífico panameño registrará mínimos de lluvia. En regiones agrícolas como Azuero y Coclé, esto coincidirá con:

Rápida deshidratación de suelos

Necesidad de riego en cultivos perennes

Mayor riesgo de incendios de masa vegetal

La sensación térmica será especialmente fuerte, alcanzando entre 41°C y 45°C en Azuero, lo que obliga a tomar medidas de protección para trabajadores y animales.

Marzo 2026: calor persistente y suelos seco

Para marzo 2026, el Pacífico seguirá con muy poca lluvia, lo que podría afectar el inicio de siembras tempranas o la disponibilidad de agua para ganado.

El Caribe mantendrá lluvias dentro de lo normal e incluso ligeramente por encima en Bocas del Toro, Colón, Guna Yala y norte de Veraguas.

El Imhpa advierte que la próxima temporada lluviosa podría iniciar entre una y cuatro semanas más tarde, lo que llevaría su comienzo hacia finales de mayo de 2026 en varias provincias del Pacífico.