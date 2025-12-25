Panamá, 25 de diciembre del 2025

    Tiempo en familia

    ¿Qué hacer en Navidad? Conozca las actividades culturales en todo el país

    Yasser Yánez García
    Imagen ilustrativa. Foto/Cortesía

    Durante la temporada navideña, el Ministerio de Cultura (MiCultura) en conjunto con otras organizaciones desarrolla una agenda de actividades culturales en distintas regiones del país, con el objetivo de acercar las tradiciones propias de estas fechas a comunidades de varias provincias.

    A continuación, los detalles de las actividades programadas:

    Cierre de exhibición: El Nacimiento en Molas

    • Lugar: Museo de la Mola, Casco Antiguo.

    • Fecha: 26 de diciembre de 2025.

    • Hora: 10:00 a.m.

    Bazar X-Mas

    • Lugar: La plaza, Ciudad del Saber.

    • Fecha: 26 de diciembre de 2025.

    • Hora: 11:00 a.m.

    Obra de teatro: El Grinch Que Robó la Navidad

    • Lugar: MiTe-Atro Studio – Calle 53 Este, Obarrio

    • Fecha: 26 de diciembre de 2025.

    • Hora: 04:00 p.m.

    Obra de teatro: El Grinch

    • Lugar: Centro de Arte y Cultura de Colón

    • Fecha: 26 de diciembre de 2025.

    • Hora: 07:00 p.m.

    Red de Orquesta y Coros juveniles de Panamá: Concierto de gala - Temporada navideña

    • Lugar: Módulo Aguadulce - Iglesia Virgen del Carmen de Pocrí

    • Fecha: 26 de diciembre de 2025.

    • Hora: 07:00 p.m.

    La Ruta del Parque en Navidad

    • Lugar: Parque Omar

    • Fecha: del 26 de diciembre al 27 de diciembre.

    • Hora: 07:00 p.m.

    Santa Llegó a la Ciudad

    • Lugar: Teatro Metropolitan

    • Fecha: del 26 de diciembre al 28 de diciembre.

    • Hora: 07:00 p.m.

    Exposición: Pequeños maestros, grandes obras

    • Lugar: Museo Regional de Veraguas.

    • Fecha: del 26 de diciembre al 31 de diciembre.

    • Hora: 8:00 a.m.

    Exposición: Picante

    • Lugar: Casa del Soldado, Casco Antiguo.

    • Fecha: del 26 de diciembre al 10 de enero de 2026.

    • Hora: 07:00 p.m.

    Exposición colectiva: “Sentidos”

    • Lugar: Galería Juan Manuel Cedeño, Plaza de Francia, Casco Antiguo.

    • Fecha: del 26 de diciembre al 18 de enero de 2026.

    • Hora: 08:00 a.m.

    Exposición documental: Invasión 1989

    • Lugar: Biblioteca Nacional de Panamá.

    • Fecha: del 26 de diciembre al 31 de diciembre.

    • Hora: 09:00 a.m.

