¿Qué hacer en Navidad? Conozca las actividades culturales en todo el país

Durante la temporada navideña, el Ministerio de Cultura (MiCultura) en conjunto con otras organizaciones desarrolla una agenda de actividades culturales en distintas regiones del país, con el objetivo de acercar las tradiciones propias de estas fechas a comunidades de varias provincias.
A continuación, los detalles de las actividades programadas:
Cierre de exhibición: El Nacimiento en Molas
Lugar: Museo de la Mola, Casco Antiguo.
Fecha: 26 de diciembre de 2025.
Hora: 10:00 a.m.
Bazar X-Mas
Lugar: La plaza, Ciudad del Saber.
Fecha: 26 de diciembre de 2025.
Hora: 11:00 a.m.
Obra de teatro: El Grinch Que Robó la Navidad
Lugar: MiTe-Atro Studio – Calle 53 Este, Obarrio
Fecha: 26 de diciembre de 2025.
Hora: 04:00 p.m.
Obra de teatro: El Grinch
Lugar: Centro de Arte y Cultura de Colón
Fecha: 26 de diciembre de 2025.
Hora: 07:00 p.m.
Red de Orquesta y Coros juveniles de Panamá: Concierto de gala - Temporada navideña
Lugar: Módulo Aguadulce - Iglesia Virgen del Carmen de Pocrí
Fecha: 26 de diciembre de 2025.
Hora: 07:00 p.m.
La Ruta del Parque en Navidad
Lugar: Parque Omar
Fecha: del 26 de diciembre al 27 de diciembre.
Hora: 07:00 p.m.
Santa Llegó a la Ciudad
Lugar: Teatro Metropolitan
Fecha: del 26 de diciembre al 28 de diciembre.
Hora: 07:00 p.m.
Exposición: Pequeños maestros, grandes obras
Lugar: Museo Regional de Veraguas.
Fecha: del 26 de diciembre al 31 de diciembre.
Hora: 8:00 a.m.
Exposición: Picante
Lugar: Casa del Soldado, Casco Antiguo.
Fecha: del 26 de diciembre al 10 de enero de 2026.
Hora: 07:00 p.m.
Exposición colectiva: “Sentidos”
Lugar: Galería Juan Manuel Cedeño, Plaza de Francia, Casco Antiguo.
Fecha: del 26 de diciembre al 18 de enero de 2026.
Hora: 08:00 a.m.
Exposición documental: Invasión 1989
Lugar: Biblioteca Nacional de Panamá.
Fecha: del 26 de diciembre al 31 de diciembre.
Hora: 09:00 a.m.