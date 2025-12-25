¿Qué hacer en Navidad? Conozca las actividades culturales en todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la temporada navideña, el Ministerio de Cultura (MiCultura) en conjunto con otras organizaciones desarrolla una agenda de actividades culturales en distintas regiones del país, con el objetivo de acercar las tradiciones propias de estas fechas a comunidades de varias provincias.

A continuación, los detalles de las actividades programadas:

Cierre de exhibición: El Nacimiento en Molas

Lugar: Museo de la Mola, Casco Antiguo.

Fecha: 26 de diciembre de 2025.

Hora: 10:00 a.m.

Bazar X-Mas

Lugar: La plaza, Ciudad del Saber.

Fecha : 26 de diciembre de 2025.

Hora: 11:00 a.m.

Obra de teatro: El Grinch Que Robó la Navidad

Lugar: MiTe-Atro Studio – Calle 53 Este, Obarrio

Fecha: 26 de diciembre de 2025.

Hora: 04:00 p.m.

Obra de teatro: El Grinch

Lugar: Centro de Arte y Cultura de Colón

Fecha: 26 de diciembre de 2025.

Hora: 07:00 p.m.

Red de Orquesta y Coros juveniles de Panamá: Concierto de gala - Temporada navideña

Lugar: Módulo Aguadulce - Iglesia Virgen del Carmen de Pocrí

Fecha : 26 de diciembre de 2025.

Hora: 07:00 p.m.

La Ruta del Parque en Navidad

Lugar: Parque Omar

Fecha: del 26 de diciembre al 27 de diciembre.

Hora: 07:00 p.m.

Santa Llegó a la Ciudad

Lugar: Teatro Metropolitan

Fecha: del 26 de diciembre al 28 de diciembre.

Hora: 07:00 p.m.

Exposición: Pequeños maestros, grandes obras

Lugar: Museo Regional de Veraguas.

Fecha: del 26 de diciembre al 31 de diciembre.

Hora: 8:00 a.m.

Exposición: Picante

Lugar: Casa del Soldado, Casco Antiguo.

Fecha: del 26 de diciembre al 10 de enero de 2026.

Hora: 07:00 p.m.

Exposición colectiva: “Sentidos”

Lugar: Galería Juan Manuel Cedeño, Plaza de Francia, Casco Antiguo.

Fecha: del 26 de diciembre al 18 de enero de 2026.

Hora: 08:00 a.m.

Exposición documental: Invasión 1989