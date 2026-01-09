¿Qué hacer este fin de semana? Conozca aquí la agenda cultural

Durante la temporada de vacaciones escolares, el Ministerio de Cultura (MiCultura), en conjunto con otras organizaciones, desarrolla una agenda de actividades culturales en distintas regiones del país, con el objetivo de ofrecer espacios de esparcimiento y aprendizaje para niños y jóvenes.
A continuación, los detalles de las actividades programadas para este sábado 10 de enero:
Jornada de Reciclaje
Lugar: Parque Benito Juárez
Hora: 9:00 a.m.
Un día para ser porrista
Lugar: Parque Ciudad del Saber
Hora: 9:30 a.m.
Talleres de cuenta cuentos Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral, “Héctor Collado”
Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Nacional, Parque Omar
Hora: 3:00 p.m.
Bici Escuela Móvil
Lugar: Arraiján Town Center
Hora: 4:00 p.m.
Conozca también las demás actividades programadas para la semana.