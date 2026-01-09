Panamá, 10 de enero del 2026

    ¿Qué hacer este fin de semana? Conozca aquí la agenda cultural

    Yasser Yánez García
    ¿Qué hacer este fin de semana? Conozca aquí la agenda cultural
    Imagen ilustrativa. LP/Elysée Fernández

    Durante la temporada de vacaciones escolares, el Ministerio de Cultura (MiCultura), en conjunto con otras organizaciones, desarrolla una agenda de actividades culturales en distintas regiones del país, con el objetivo de ofrecer espacios de esparcimiento y aprendizaje para niños y jóvenes.

    A continuación, los detalles de las actividades programadas para este sábado 10 de enero:

    Jornada de Reciclaje

    • Lugar: Parque Benito Juárez

    • Hora: 9:00 a.m.

    Un día para ser porrista

    • Lugar: Parque Ciudad del Saber

    • Hora: 9:30 a.m.

    Talleres de cuenta cuentos Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral, “Héctor Collado”

    • Lugar: Sala Infantil de la Biblioteca Nacional, Parque Omar

    • Hora: 3:00 p.m.

    Bici Escuela Móvil

    • Lugar: Arraiján Town Center

    • Hora: 4:00 p.m.

    Conozca también las demás actividades programadas para la semana.

