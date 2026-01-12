¿Qué pasa en el Parque Summit? Blandón pide explicaciones a Mizrachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exalcalde José Isabel Blandón cuestionó a la Alcaldía de Panamá por presuntas irregularidades en la clínica veterinaria del Parque Summit. La Alcaldía de Panamá informó que es un tema de carácter técnico.

El exalcalde de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, lanzó fuertes cuestionamientos contra la actual administración de la Alcaldía de Panamá, encabezada por Mayer Mizrachi, por el manejo de la clínica veterinaria de animales silvestres del Parque Municipal Summit, al advertir presuntas irregularidades administrativas, técnicas y de personal que —según afirmó— ponen en riesgo el bienestar animal y el cumplimiento del plan maestro del parque.

Blandón señaló que en los últimos 18 meses han renunciado tres médicos veterinarios que trabajaban en la clínica, situación que atribuyó a un manejo “irresponsable” del parque. También cuestionó la liberación de animales silvestres sin cumplir con los protocolos técnicos, ni verificar si estaban en condiciones adecuadas para sobrevivir en su hábitat natural.

Entre los señalamientos, el exalcalde indicó que la clínica —diseñada exclusivamente para fauna silvestre— habría atendido animales domésticos, pese a las advertencias de especialistas sobre los riesgos sanitarios y técnicos de esa práctica. Además, denunció la sustracción de mobiliario, así como la falta de información sobre el paradero de equipos médicos adquiridos por la Alcaldía de Panamá y otros recibidos mediante donaciones.

Blandón también cuestionó que personas sin idoneidad técnica estén tomando decisiones sobre la clínica y los animales del parque, y criticó que el alcalde haya designado, en un año y medio, a dos personas al frente de la Dirección de Gestión Ambiental sin cumplir —según dijo— con los requisitos académicos y profesionales para el cargo. Asimismo, cuestionó que el director de Bienestar Animal, cuya competencia se enfoca en animales domésticos, esté tomando decisiones sobre una clínica especializada en fauna silvestre.

Otro de los puntos señalados fue el traslado de dos médicas veterinarias, con amplia experiencia en animales silvestres, al Mercado San Felipe Neri, luego de que estas expresaran su preocupación por lo que ocurría en la clínica del parque.

El exalcalde recordó que el parque cuenta con una clínica veterinaria desde hace muchos años y que, en 2018, tras actividades de recaudación de fondos, se construyó una nueva sede equipada con tecnología avanzada para atender tanto a los animales del parque como a fauna silvestre rescatada en otras partes del país. Añadió que, años después, el Ministerio de Ambiente inauguró su propia clínica veterinaria, en 2024, la cual —según afirmó— fue diseñada con asesoría de especialistas del Parque Municipal Summit.

“Hoy, ese personal con experiencia ya no está, y la clínica está prácticamente al borde del cierre por decisiones que van en contra del plan maestro del parque”, sostuvo Blandón, quien lamentó que se esté “priorizando la taquilla sobre la ciencia y sobre lo que es correcto”.

El exalcalde indicó que seguirá pronunciándose sobre este tema, al considerarlo de alta gravedad y de especial interés personal, y sostuvo que el alcalde y las autoridades responsables deben responder públicamente a estos cuestionamientos.

Hasta el cierre de esta nota, la Alcaldía de Panamá no había emitido un pronunciamiento oficial. Consultada por este medio, la Alcaldía de Panamá indicó que se trata de un tema de carácter técnico que se encuentra en proceso de análisis.