¿Qué se conoce del miembro de la directiva de la CSS investigado por peculado?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Emgelberth Geovanny Estrada Linares es uno de los integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), cargo para el cual fue juramentado en octubre de 2024 en representación de los servidores públicos, según información institucional.

Tras su incorporación al órgano directivo, fungió como presidente interino de la Junta Directiva de la CSS, instancia responsable de la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la administración del sistema de seguridad social del país.

Estrada participó en la administración local. Se desempeñó como tesorero de la Junta Comunal de David Cabecera, en la provincia de Chiriquí, durante el período 2019–2024, cuando se ejecutaron proyectos financiados con fondos públicos bajo el esquema de descentralización.

Su nombre cobró relevancia pública luego de que la CSS informara que uno de los miembros de su Junta Directiva figura en un proceso penal por presunto peculado agravado.

En su comunicado, la institución aclaró que la investigación es de carácter personal, que no afecta a la CSS y que no guarda relación alguna con las actuaciones, decisiones o funciones de la entidad ni de su Junta Directiva como órgano colegiado. Aunque la CSS no identificó al directivo en su pronunciamiento, este medio pudo conocer que se trata de Estrada.

En el ámbito judicial, informes del Ministerio Público indican que Estrada se entregó voluntariamente el pasado 26 de diciembre a agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en la ciudad de David, tras una orden de captura emitida en el marco de una investigación por presunto peculado relacionada con la Junta Comunal de David Cabecera.

Durante una audiencia celebrada la noche del sábado 27 de diciembre, un juez de control de garantías en la provincia de Chiriquí legalizó la aprehensión, formuló cargos por el delito de peculado agravado en perjuicio del Estado y ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario contra el imputado.

En esa diligencia, la defensa de Estrada sostuvo que no existieron irregularidades en el manejo de los fondos asignados a la junta comunal y argumentó que estos fueron administrados conforme a los protocolos y normativas vigentes. “No tenemos nada que ocultar y por eso decidimos enfrentar este proceso, que busca aclarar las imprecisiones señaladas por el Ministerio Público”, señalaron los representantes de la defensa durante la audiencia.

La decisión judicial fue apelada por el Ministerio Público, por lo que se programó una audiencia de apelación para el próximo 5 de enero, en la que se revisará la medida cautelar impuesta.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, también involucra al exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, y forma parte del expediente conocido como “descentralización paralela” en las juntas comunales del distrito de David. El caso se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2019 y 2024, con un perjuicio económico estimado en más de 4,4 millones de dólares, según auditorías de la Contraloría General de la República.

Estrada también figura en la planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con un salario mensual de 1,369 dólares, según registros públicos.

La CSS reiteró que continuará actuando conforme al marco legal vigente, preservando la estabilidad institucional y manteniendo la confianza de la ciudadanía mientras el proceso judicial sigue su curso. Sin embargo, la institución no ha señalado si la investigación personal contra Estrada implicará alguna evaluación administrativa o ética sobre su permanencia en la Junta Directiva.

Mientras tanto, la ciudadanía y los actores institucionales mantienen la atención sobre el caso, que podría sentar un precedente en la fiscalización de fondos públicos en juntas comunales y en la transparencia de los altos cargos dentro de entidades estatales como la CSS.