¿Qué se contempla en la vía España con el proyecto de carriles exclusivos de Mi Bus?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto prevé una ampliación mediante la reconfiguración de 5.4 kilómetros de vialidad. Se prioriza el transporte público nuevas estaciones y mejoras urbanas para optimizar la movilidad.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó los alcances del proyecto de “Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos Mi Bus en vía España”, una intervención que busca transformar una de las áreas más congestionadas y estratégicas de la ciudad de Panamá.

La propuesta fue presentada en una reunión informativa con residentes, realizada durante el fin de semana en el gimnasio Reynaldo Grenald, en el corregimiento de Río Abajo, uno de los puntos directamente impactados por el trazado del proyecto.

El objetivo central es reordenar el espacio vial mediante la implementación de un sistema de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit), que prioriza la circulación del transporte público sobre el vehículo particular.

Un corredor de 5.4 kilómetros

El proyecto contempla una intervención de 5.417 kilómetros entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, según detalló el director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina.

La reconfiguración plantea un cambio estructural en la vía: dos carriles exclusivos para buses de MiBus y cuatro carriles mixtos (dos por sentido) para el tráfico particular y comercial.

Con esta redistribución, el MOP busca aumentar la eficiencia del transporte masivo y reducir la presión vehicular en un corredor donde la congestión es constante, especialmente en horas pico.

Hoy se realizó la reunión informativa de la ampliación de la vía españa en Río Abajo, varias personas hicieron sus preguntas, consultas y desahogos.

En resumen:

👉🏿Plantarán 2,000 árboles

👉🏿Sí hay árboles que van tumbar

👉🏿El proyecto durará 2 años

👉🏿Ayudarán a los que nos… pic.twitter.com/LBA3R5fPAt — Franklyn Robinson (@frobinsonpty) June 13, 2026

El diseño incluye la construcción de 10 estaciones de abordaje del sistema de transporte, así como carriles de rebase en puntos estratégicos para evitar que las paradas afecten el flujo de los buses.

También se contempla la modernización de 17 intersecciones semaforizadas a lo largo del tramo, con el objetivo de mejorar la sincronización del tránsito.

A esto se suman obras de mayor alcance urbano: soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones, ampliación de aceras, mejoras en accesibilidad peatonal, recuperación de espacios públicos y trabajos de paisajismo.

En el componente hidráulico, el proyecto incluye un sistema de drenaje pluvial cerrado y la rehabilitación de estructuras existentes, como los puentes sobre el río Abajo y la quebrada Guayaba.

El eje de intervención se ubica sobre vía España, una de las principales arterias urbanas de la ciudad.

Vecinos del corregimiento de Río Abajo participan en la reunión informativa donde el MOP presentó los alcances del proyecto de carriles exclusivos para MiBus en Vía España. Foto/Gabriel Rodríguez

Promesas de movilidad y beneficios esperados

De acuerdo con la información proporcionada, la obra permitiría reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y peatonal, y facilitar la accesibilidad para personas con discapacidad.

El proyecto se presenta como una fuente de empleo durante su fase constructiva, además de una apuesta por modernizar la infraestructura urbana en un corredor de alta demanda.

Pese a los beneficios planteados, residentes y conductores mantienen preocupación por el impacto que podría generar la fase de construcción, especialmente en el tráfico y la actividad comercial de la zona.

No a la tala de más de 200 árboles por la ampliación de la Vía España. Muchos de ellos tienen más de 100 años y representan una pieza fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos que viven y transitan a su alrededor. 🌳



Le pido al @MOPPma que avancen con un proyecto con… pic.twitter.com/5jPCovTAqY — Freddy Pitti (@freddypitti) June 14, 2026

Las experiencias previas en intervenciones viales similares han generado reservas sobre la duración de las obras y los niveles de congestión que podrían producirse durante su ejecución, aunque las autoridades indicaron que la obra tendrá una duración de dos años.

El proyecto contempla la modernización de 17 intersecciones semaforizadas a lo largo de Vía España para mejorar la sincronización del tránsito. Foto/Gabriel Rodríguez

El MOP aseguró que el proyecto incluye evaluaciones de impacto ambiental y urbano, así como medidas de mitigación, aunque aún no se ha detallado un cronograma definitivo de inicio.

El proyecto de carriles exclusivos de Mi Bus en vía España representa una de las intervenciones más relevantes en materia de movilidad urbana en la capital.

Su apuesta es clara: priorizar el transporte público y reorganizar el espacio vial para hacerlo más eficiente.

Sin embargo, su impacto no se medirá solo en la etapa final, sino también en la capacidad de gestionar la obra en una vía altamente sensible, donde cualquier intervención tiene efectos inmediatos en la movilidad diaria de miles de personas.