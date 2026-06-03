¿Qué sucede en el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero? Suspenden cirugías electivas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Documentos internos revelan falta de agua potable, insumos médicos y aumento de infecciones en el bloque quirúrgico. El Minsa afirma que la suspensión de cirugías electivas es una medida preventiva.

Una crisis estructural y de bioseguridad obligó al Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Herrera a suspender de forma indefinida todos los programas quirúrgicos electivos del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero. La medida se adopta tras un reporte interno emitido el 29 de mayo de 2026, en el que se evidencian graves deficiencias operativas en el bloque quirúrgico del nosocomio.

El informe fue elaborado por el jefe del Servicio de Ginecología-Obstetricia, el doctor José Luis Segovia de León, mediante la Nota No. 043 GINECO-HRDCAC-2026, dirigida a la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G. En dicho documento se ordenó la suspensión inmediata del programa electivo del servicio, debido a condiciones críticas en el área quirúrgica.

El reporte detalla que el hospital cuenta con cinco quirófanos; sin embargo, solo el quirófano No. 1 permanece operativo y está restringido exclusivamente a la atención de urgencias. En tanto, los quirófanos No. 2 y No. 5 se encuentran bajo intervención técnica, mientras que los quirófanos No. 3 y No. 4 permanecen fuera de servicio. Esta situación deja sin capacidad real al programa de cirugías electivas y limita de manera significativa la atención quirúrgica del hospital.

El mismo documento advierte, además, un incremento de infecciones en heridas quirúrgicas, con al menos tres casos registrados en un periodo de dos semanas, lo que encendió las alertas sanitarias dentro del centro hospitalario.

El doctor Segovia condicionó la reanudación del programa quirúrgico al cumplimiento de requisitos mínimos indispensables, entre ellos el suministro continuo de agua potable, la disponibilidad de ropa quirúrgica adecuada y la capacidad permanente para atender urgencias médicas.

La situación se agravó el 2 de junio de 2026, cuando la directora médica del hospital, la doctora Sindy J. Flores G., emitió la Circular N.° 071-DM-HRDCAC-2026, mediante la cual extendió la suspensión a la totalidad de las cirugías programadas. La medida afecta a especialidades como Cirugía General, Ginecología, Oftalmología, Anestesiología y Odontología.

Posteriormente, la sede central del Minsa respaldó la decisión y señaló que se trata de una acción preventiva y correctiva orientada a garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. La institución indicó que el quirófano No. 1 permanecerá habilitado únicamente para la atención de urgencias, mientras se ejecutan intervenciones técnicas en las áreas afectadas con el objetivo de cumplir con los estándares de bioseguridad.

La suspensión reduce de manera significativa la capacidad quirúrgica del principal hospital de la región de Azuero, dejando a cientos de pacientes en lista de espera y a la expectativa de la reanudación de los servicios electivos.