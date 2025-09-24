Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFORME

    Quejas contra inmobiliarias lideran reclamos de consumidores en 2025

    Redacción de La Prensa
    Quejas contra inmobiliarias lideran reclamos de consumidores en 2025
    Los motivos más frecuentes son la devolución de dinero (168 casos por $1.78 millones). Elysée Fernández

    Las inmobiliarias encabezan la lista de denuncias recibidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en lo que va de 2025.

    Entre enero y agosto, la entidad registró 284 reclamaciones que suman un monto global de $8.1 millones.

    Los motivos más frecuentes son la devolución de dinero (168 casos por $1.78 millones) y la falta de información (32 casos por $1.71 millones).

    También destacan las denuncias por vicios ocultos en las propiedades (29 casos, $921 mil), incumplimiento de garantía (20 casos, $844 mil) e incumplimiento de contrato (18 casos, $1.86 millones).

    Cinco quejas apuntan a cláusulas abusivas, con un total de $726 mil.

    Aunque algunas promotoras han mejorado sus prácticas, los reclamos por incumplimientos y falta de transparencia siguen en aumento.

    En paralelo, Acodeco informó que, en su primer año de gestión, el administrador general Ramón Abadi Balid validó proyectos de vivienda por $1.88 millones, lo que representa un 29% del total notificado y significó un ahorro de $4.6 millones para los compradores.

    Las cláusulas abusivas —disposiciones en contratos de adhesión que desequilibran las obligaciones en perjuicio del consumidor— siguen bajo la lupa, mientras la entidad reitera el llamado a las promotoras para que sometan sus proyectos a validación previa y eviten futuros conflictos con los clientes.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más