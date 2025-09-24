Quejas contra inmobiliarias lideran reclamos de consumidores en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las inmobiliarias encabezan la lista de denuncias recibidas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en lo que va de 2025.

Entre enero y agosto, la entidad registró 284 reclamaciones que suman un monto global de $8.1 millones.

Los motivos más frecuentes son la devolución de dinero (168 casos por $1.78 millones) y la falta de información (32 casos por $1.71 millones).

También destacan las denuncias por vicios ocultos en las propiedades (29 casos, $921 mil), incumplimiento de garantía (20 casos, $844 mil) e incumplimiento de contrato (18 casos, $1.86 millones).

Cinco quejas apuntan a cláusulas abusivas, con un total de $726 mil.

Aunque algunas promotoras han mejorado sus prácticas, los reclamos por incumplimientos y falta de transparencia siguen en aumento.

En paralelo, Acodeco informó que, en su primer año de gestión, el administrador general Ramón Abadi Balid validó proyectos de vivienda por $1.88 millones, lo que representa un 29% del total notificado y significó un ahorro de $4.6 millones para los compradores.

Las cláusulas abusivas —disposiciones en contratos de adhesión que desequilibran las obligaciones en perjuicio del consumidor— siguen bajo la lupa, mientras la entidad reitera el llamado a las promotoras para que sometan sus proyectos a validación previa y eviten futuros conflictos con los clientes.