Quejas en San Miguelito por cobro adelantado de la tasa de aseo antes de la salida de Revisalud

La empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), concesionaria del servicio de recolección y gestión de residuos en el distrito de San Miguelito hasta el próximo domingo 18 de enero de 2026, enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de los moradores debido al manejo del cobro adelantado de la tasa de aseo correspondiente al mes de enero.

Residentes del distrito de San Miguelito denuncian un incremento en la factura mensual de la tasa de aseo correspondiente a diciembre, cuyo plazo máximo de pago vence el 17 de enero, lo que ha generado inconformidad entre los usuarios.

El aumento se reflejó en la factura de energía eléctrica gestionada por la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), encargada desde agosto de 2023 de incluir en su recibo el cobro de la tasa de aseo del distrito. Este mecanismo está autorizado por la Ley 51 de 2010, que permite incorporar dicho cobro en el recibo de luz.

Según la queja de los residentes, en el recibo correspondiente a diciembre se registró un incremento aproximado del 60% en la tarifa de aseo. Por ejemplo, en una residencia donde usualmente se pagaban $6.60 mensuales, la última factura de 2025 reflejó un aumento de $4.14, para un total de $10.74.

El cobro adelantado obedece a que la empresa Revisalud culminará su contrato de concesión con el Municipio de San Miguelito y decidió incluir en la facturación los 18 días de enero durante los cuales el contrato aún se mantiene vigente.

Para algunos residentes, este cobro anticipado no debió permitirse, ya que consideran que la empresa no ha cumplido con la frecuencia de recolección de desechos en sus comunidades durante los últimos meses.

De acuerdo con información conocida, Revisalud registró una disminución en sus operaciones a partir de la tercera semana de noviembre de 2025, cuando el volumen semanal de recolección descendió a 1,599 toneladas de desechos, por debajo de su promedio habitual de 2,166.83 toneladas.

Esta reducción operativa provocó que, durante el mes de diciembre, calles y comunidades presentaran una creciente acumulación de desechos, especialmente durante las festividades de fin de año, lo que generó molestias y reclamos entre los residentes de San Miguelito. Lo que obligó la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) desde el 1 al 18 de enero.

Ahora el Municipio de San Miguelito asumirá directamente el cobro de la tasa de aseo y la recolección de residuos a partir del 19 de enero de 2026. La transición contempla un plan temporal de recolección por seis meses, durante el cual tres empresas prestarán el servicio divididos por zonas entre los nueve corregimiento -verde, azul y naranja-, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras se adjudica una nueva concesión.

Durante este proceso de transición, la alcaldesa Irma Hernández ha señalado que uno de los principales retos ha sido la falta de entrega de la base de datos de contribuyentes y de la información financiera por parte de Revisalud, situación que dificulta conocer con precisión las deudas acumuladas y realizar los ajustes correspondientes una vez que el sistema pase a manos del municipio.

Por el momento, la alcaldía ha indicado que no se dará un aumento en la tasa de aseo en el distrito.