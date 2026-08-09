Quejas por fallas en nuevos validadores del metro y los metrobús durante transición tecnológica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Usuarios de los servicios de transporte público del Metro de Panamá y MiBus reportan cobros dobles y problemas con las recargas, mientras Sonda avanza en la migración del sistema de pago.

El cambio tecnológico del sistema de pago del Metro de Panamá y MiBus ha generado quejas entre los usuarios por fallas en los nuevos validadores que van desde problemas para acreditar recargas, cobros adicionales del pasaje y dificultades para utilizar las tarjetas de transporte, hasta largas filas.

Los reportes se producen mientras avanza la instalación progresiva de más de 3,000 nuevos equipos en estaciones del metro, zonas pagas y metrobuses. La empresa Sonda Panamá, encargada de administrar el sistema financiero y tecnológico de recaudo del transporte masivo, estima culminar este proceso a finales de este mes de agosto.

Actualmente, Sonda se encuentra en la fase final del cronograma de reemplazo de los validadores de saldo en los distintos componentes del sistema integrado de transporte. En la flota de MiBus se reporta un 94% de avance en el reemplazo de estos equipos.

En el caso del metro, tanto en la líneas 1 como en la línea 2, se ha completado el 79% de la instalación, que incluye torniquetes y estaciones. Mientras tanto, en las zonas pagas, la renovación registra un avance del 77%.

En medio de este proceso de modernización, los usuarios han reportado inconvenientes a través de las cuentas de redes sociales. Consultada sobre dichas quejas, la usuaria Katerin González denunció que ha encontrado validadores que no funcionan o que presentan mensajes de error al intentar ingresar al servicio. Además, dijo que las máquinas de cobro de los metrobuses no están reconociendo el trasbordo gratuito.

Luis Torres, de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, afirmó que han recibido múltiples quejas por cobros dobles en la línea 2 del metro. Explicó que algunos pasajeros son debitados con 50 centavos al ingresar y nuevamente al salir, especialmente cuando el sistema no reconoce correctamente la validación. Según Torres, esta situación ha sido reportada a la empresa estatal Metro de Panamá, S. A., aunque los usuarios aún no reciben respuesta.

Torres también mencionó problemas con los nuevos validadores y equipos instalados en buses y estaciones, así como dificultades para acreditar las recargas. A su juicio, aunque la empresa encargada, Sonda, sostiene que está realizando una modernización del sistema, los usuarios están siendo afectados durante la transición. “Ellos alegan que están haciendo un cambio total del sistema, pero en ese cambio los que están siendo afectados son los usuarios”, afirmó.

Recargas electrónicas irán a la nube

El gerente de Mobility de Smart Cities de Sonda Panamá, Christopher Machazek, explicó a La Prensa que realizar un cambio tecnológico de esta escala en una red activa que moviliza a más de un millón de pasajeros diarios requiere fases de certificación y pruebas en campo para garantizar la continuidad operativa del servicio.

Machazek destacó que, a partir del 23 de agosto, las recargas electrónicas realizadas con la misma tarjeta se acreditarán directamente en una cuenta virtual del nuevo sistema en la nube. “A partir de esta fecha, los usuarios podrán recargar a través de cualquier banca en línea, cajeros automáticos y aplicaciones como A2-20 con Yappy, sin requerir activar el saldo en tótems para que el monto se refleje, permitiendo que la recarga quede disponible de forma inmediata”, indicó.

Usuario utilizan el sistema de recargas electrónicas en el Metro de Panamá. Foto: Elysée Fernández

Los medios actuales de recarga, como los terminales de autoservicio en las estaciones del metro, las taquillas de las zonas pagas, los cajeros automáticos de la red bancaria, comercios, banca en línea, banca móvil y aplicaciones móviles, continuarán funcionando.

Posteriormente, se habilitará el sistema de pagos abiertos, que permitirá ingresar al transporte utilizando tarjetas bancarias sin contacto, ya sean de débito, crédito o prepago, así como billeteras y aplicaciones digitales desde el celular.

Actualmente el viaje en el Metro de Panamá se puede pagar utilizando tarjetas de pago sin contacto Visa.

Fallas técnicas durante la validación

Con respecto a las fallas denunciadas por los usuarios, Machazek informó que durante las pruebas del nuevo sistema de validación se detectaron dos fallas técnicas que podían generar cobros duplicados.

La primera ocurría cuando la tarjeta no se mantenía correctamente sobre el lector o era retirada antes de completar el proceso de lectura y escritura. La segunda correspondía a una configuración específica en la estación de San Miguelito, que generó ciertos cobros de salida en determinados recorridos entre las líneas 1 y 2.

La empresa aseguró que ambas situaciones fueron corregidas este miércoles 5 de agosto mediante una actualización técnica. Sonda indicó que los usuarios afectados por descuentos duplicados recibirán el reembolso correspondiente.

Para solicitar la devolución, los usuarios deberán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE), ubicados en estaciones del metro y zonas pagas, donde se verificará el registro de la transacción y, de confirmarse la incidencia, se acreditará directamente el saldo en la tarjeta.

Ante las quejas, Sonda explicó que el sistema se encuentra en una etapa de transición, en la que los nuevos validadores aún conviven con la tecnología anterior. La empresa recomendó a los usuarios pasar la tarjeta una sola vez por el lector, esperar la validación y luego empujar el torniquete, evitando realizar intentos repetidos que puedan generar marcaciones indebidas o retrasos en el ingreso.

Machazek reconoció las molestias que pueden generar incidentes como estos y destacó que, una vez identificados los fallos técnicos, estos son corregidos.

Largas filas se forman en los torniquetes, debido a las fallas en los validadores. Foto:Yaritza Mojica

Sonda comenzó operaciones en 2011 y, según la empresa, el sistema ha superado los 3,500 millones de usos de tarjetas y medios de pago. El más reciente informe, correspondiente a 2024-2025 indica que, en promedio, se realizaron al menos 169,000 recargas diarias.

Con respecto a la renovación del sistema de recaudo para el Metro de Panamá, S. A., Sonda contempló una inversión de $2.4 millones, según el contrato MPSA-33-2025, mientras que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y MiBus contemplaron una inversión de $5.1 millones, de acuerdo con el contrato 35-2011.