Quema de llantas provoca incendio de gran magnitud en un vertedero clandestino de Cárdenas

Un incendio de gran magnitud se registró desde la madrugada de este lunes 29 de diciembre en el sector de Cárdenas, corregimiento de Ancón, específicamente en un vertedero clandestino, lo que obligó a un despliegue interinstitucional entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, informó que el fuego habría sido originado por la quema irresponsable de llantas, lo que intensificó el incendio y dificultó las labores de control.

“Aparentemente prendieron llantas en la parte baja del vertedero, lo que provocó la situación que enfrentamos en este momento”, explicó el funcionario.

Para sofocar las llamas, ambas instituciones desplegaron seis carros cisterna, tres de la AAUD y tres del Cuerpo de Bomberos, además de una pala mecánica y otros equipos pesados.

Según Moreno, se trata de un incendio “más fuerte de lo normal”, lo que ha requerido reforzar la logística y el personal desde horas de la madrugada.

Aunque el sitio se encuentra fuera del perímetro de responsabilidad directa de la AAUD, al no pertenecer a la región de San Isidro ni a Cerro Patacón, la entidad decidió intervenir de inmediato para evitar mayores afectaciones a la comunidad, indicó el director.

Moreno advirtió que este no es un hecho aislado. En lo que va del año, la institución ha atendido más de 45 incendios, muchos de ellos relacionados con vertederos clandestinos. “La diferencia es que la mayoría se controlan rápidamente; este, en cambio, ha sido más complejo”, señaló.

Incendio en vertedero clandestino en Cárdenas. Cortesía

Asimismo, hizo un llamado a la población para evitar prácticas ilegales como el uso de vertederos clandestinos y la quema de desechos, recordando que Cerro Patacón se encuentra a pocos kilómetros del área. “Hay personas que cobran para botar basura aquí, en lugar de llevarla al sitio autorizado. Esa irresponsabilidad termina afectando a toda la comunidad”, subrayó.

Según estimaciones de la AAUD, en los alrededores de cerro Patacón podrían existir entre 6 y 15 vertederos clandestinos, lo que representa un grave problema ambiental y de salud pública. Ante esta situación, la entidad señaló que trabaja en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Alcaldía y otros estamentos para clausurar estos puntos ilegales.

El crecimiento de los asentamientos informales en las cercanías del cerro Patacón, ubicado en el corregimiento de Ancón, se ha convertido en un fenómeno social y ambiental que preocupa a las autoridades . LP Elysée Fernández

El funcionario también alertó sobre el alto costo económico que representan estos incendios para la institución. “Es una logística que no estaba presupuestada: personal desde la madrugada, carros cisterna, equipos pesados y apoyo de los bomberos. Todo esto afecta directamente nuestro presupuesto”, afirmó.

Finalmente, solicitó el apoyo de la comunidad para denunciar a las personas responsables de estas prácticas. “Si saben quiénes son, avísennos. Esta gente tiene que responder por el daño que está causando”, concluyó.