¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión ante el repunte en la región?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En Panamá, la vacunación contra el sarampión comenzó en 1972, por lo que las personas mayores de 55 años probablemente estuvieron expuestas al virus de forma natural en el pasado.

El aumento de casos de sarampión (alfombrilla) en varios países de la región de las Américas ha reactivado las dudas sobre quiénes deben vacunarse y bajo qué condiciones, especialmente en adultos que no recuerdan con certeza su historial de inmunización.

El infectólogo pediatra Xavier Sáez-Llorens explicó que actualmente el riesgo de transmisión local en Panamá es bajo, siempre que no exista exposición a zonas con brotes activos.

Sin embargo, advirtió que la posibilidad de contagio aumenta cuando las personas viajan a países donde el virus circula con fuerza, como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Perú y Bolivia, y mantienen contacto con múltiples individuos.

En ese contexto, insistió en que el principal riesgo no está dentro del país, sino en los viajes internacionales hacia zonas con circulación activa del virus.

En cuanto a la vacunación, detalló que en niños la recomendación es aplicar la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola. En personas mayores de 10 años, dependiendo del esquema disponible y la evaluación médica, puede utilizarse la vacuna MR.

El especialista recordó además que en Panamá la vacunación contra el sarampión comenzó en 1972, por lo que una persona mayor de 55 años probablemente ya estuvo expuesta al virus de forma natural en el pasado, cuando la enfermedad era frecuente en la población.

Sáez-Llorens también explicó que, ante la duda sobre si una persona tuvo la enfermedad o recibió la vacuna, existe la posibilidad de realizar una prueba de anticuerpos IgG para confirmar inmunidad. No obstante, advirtió que se trata de un examen costoso.

Subrayó que aplicarse una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión no representa un riesgo para la salud, incluso si la persona ya había sido inmunizada previamente.

Panamá no registraba casos importados de sarampión —conocido históricamente como alfombrilla— desde 2011. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos contagios en turistas europeos que ingresaron al país tras recorrer varios destinos de Centroamérica.

Los casos corresponden a un joven neerlandés que llegó a Bocas del Toro luego de viajar por México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y a una joven suiza de 19 años que ingresó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras permanecer en Costa Rica.

Ambos presentaron fiebre, erupciones en la piel, tos y secreción nasal. Las muestras fueron analizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que confirmó el diagnóstico.

En este momento, el Minsa mantiene bajo vigilancia a unas 386 personas que estuvieron en contacto con los casos importados, como parte de una estrategia de seguimiento de 21 días para descartar contagios secundarios.

Las autoridades sanitarias han reiterado que no existe evidencia de transmisión comunitaria y que Panamá eliminó la circulación endémica del sarampión en 1995. No obstante, el escenario regional obliga a mantener la vigilancia activa y reforzar la vacunación en la población.