Panamá, 03 de junio del 2026
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    Vía José Agustín Arango

    Quince empresas muestran interés en proyecto vial entre Cerro Azul y Pacora

    La obra contempla la ampliación a cuatro carriles de 4.8 kilómetros de la vía José Agustín Arango.

    Getzalette Reyes
    Quince empresas muestran interés en proyecto vial entre Cerro Azul y Pacora
    MOP recibe consultas de 15 empresas para proyecto de ampliación en Panamá Este. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer que este martes 2 de junio llevó a cabo la reunión previa de homologación del proyecto de ampliación de la vía José Agustín Arango, en el tramo comprendido entre la entrada de Cerro Azul y Pacora, como parte de la Fase 1 de esta obra de infraestructura vial.

    La jornada contó con la participación de 15 empresas interesadas en el proyecto, las cuales presentaron consultas de carácter legal, técnico y administrativo relacionadas con el pliego de cargos.

    El proyecto busca mejorar la movilidad de miles de residentes de los corregimientos de Pacora y 24 de Diciembre, en el distrito de Panamá, mediante la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de esta transitada vía del sector este de la capital.

    Quince empresas muestran interés en proyecto vial entre Cerro Azul y Pacora
    Vía José Agustín Arango será ampliada a cuatro carriles en tramo de 4.8 kilómetros. Foto/MOP

    Durante la reunión, desarrollada de manera virtual, las empresas participantes plantearon observaciones y solicitaron aclaraciones sobre los requisitos establecidos en el proceso de contratación.

    Según el MOP, este procedimiento forma parte de las etapas previas a la licitación pública y tiene como objetivo garantizar la transparencia, la libre competencia y la igualdad de condiciones entre los proponentes.

    El acto público para la recepción de propuestas está programado para el próximo 23 de junio de 2026 a través del sistema electrónico PanamaCompra.

    Lo que contempla la obra

    El proyecto contempla la ampliación de la carretera a cuatro carriles, así como la rehabilitación y construcción de puentes vehiculares, con el propósito de optimizar la capacidad y seguridad de la vía.

    Además, incluye mejoras al sistema de drenaje pluvial, construcción de aceras accesibles, instalación de luminarias LED, semaforización y señalización vial horizontal y vertical.

    La obra también prevé la construcción de bahías y casetas para paradas de autobuses, con el fin de mejorar las condiciones para los usuarios del transporte público, detalló el MOP en un comunicado.

    Getzalette Reyes


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