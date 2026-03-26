Reabre la Escuela República de Venezuela en Calidonia tras 9 años de abandono

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Escuela República de Venezuela, en Calidonia, reabrió este 26 de marzo tras más de nueve años de abandono, con una inversión de 21.8 millones de dólares y moderna infraestructura que beneficiará a más de 1,600 estudiantes.

Más de nueve años después de su abandono, la Escuela República de Venezuela, en el corregimiento de Calidonia, reabrió este 26 de marzo con una moderna infraestructura, marcando el regreso de estudiantes a un plantel completamente renovado.

La escuela, cuya inversión asciende a 21.8 millones de dólares, fue inaugurada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, con la presencia de padres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes.

Junto con este proyecto también se contempla la reconstrucción del Instituto Comercial Bolívar; no obstante, esa fase aún no ha sido entregada. En total, más de 1,600 estudiantes se beneficiarán de este nuevo centro educativo, de los cuales 672 pertenecen a la Escuela República de Venezuela.

El plantel cuenta con 28 aulas teóricas, laboratorios especializados en informática, lengua, música, arte y desarrollo familiar. Además, dispone de una biblioteca, sistema de circuito cerrado en áreas comunes, conectividad a internet en todas las aulas y proyectores para fortalecer los procesos de enseñanza.

Las nuevas instalaciones incluyen comedor, área administrativa, kiosco y un gimnasio ubicado en el tercer piso, que alberga dos canchas multiuso y vestidores independientes para niñas y niños, promoviendo el deporte y la sana convivencia. A ello se suman aulas de apoyo, gabinetes psicopedagógicos, salón de profesores y un auditorio para actividades académicas y comunitarias.

Los estudiantes en sus nuevos salones. La infraestructura beneficiará a más de 1,600 estudiantes. Yaritza Mojica

Durante el acto, el presidente de la República destacó la importancia histórica del plantel y su impacto en el fortalecimiento de la educación pública en el país. “Es una tremenda escuela para los estudiantes del sector”, expresó, al tiempo que subrayó que este tipo de proyectos reflejan el compromiso de invertir en educación, salud e infraestructura.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante la inauguración de la Escuela República de Venezuela.El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante la inauguración de la Escuela República de Venezuela. Cortesía

El jefe del Ejecutivo reconoció que la obra permaneció abandonada durante varios años, incluso desde 2019, cuando ya se solicitaba su culminación. Indicó que, en 2021, la estructura estaba deteriorada y ocupada por personas vinculadas a actividades delictivas, hasta que finalmente se retomó su construcción.

El mandatario aprovechó el evento para reiterar la necesidad de impulsar una reforma educativa moderna, en referencia a la Ley 47 de septiembre de 1946. Agregó que esta debe ser consensuada y acorde con los desafíos actuales, incluyendo el uso de nuevas tecnologías.

Además, indicó que resulta insostenible que Panamá continúe rigiéndose por una Ley Orgánica de Educación con varias décadas de antigüedad, en un contexto en el que el país debe adaptarse a los retos de la inteligencia artificial, la transformación digital y la modernización del sistema de enseñanza.

Con respecto a las obras, Mulino señaló que “llevamos casi 50 centros educativos terminados y estamos avanzando en más. También abrimos las puertas para establecer los lineamientos de una reforma educativa que prepare a nuestros jóvenes para los desafíos, haciendo una educación más equitativa y con mejores oportunidades para todos”.

Por su parte, la ministra Molinar destacó que esta obra cumple un sueño largamente esperado por la comunidad educativa. Además, hizo un llamado a estudiantes, docentes y padres de familia a cuidar y valorar estas instalaciones, recordando que este espacio, más que un centro educativo, es un patrimonio de todos, construido para el presente y el futuro de las nuevas generaciones.

Molinar subrayó que las nuevas obras cumplen con criterios de calidad y durabilidad. En ese sentido, indicó que esta es la escuela número 54 inaugurada, y adelantó que continúan entregando decenas de proyectos en todo el país.

Asimismo, resaltó que el objetivo del Gobierno es garantizar educación de calidad para cerrar brechas de desigualdad, lo que incluye la modernización del sistema educativo, la implementación de un nuevo currículo de inglés y el avance en la conectividad, que ya alcanza cerca del 95% de los centros escolares.

Al acto asistieron el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; así como viceministros de Estado, diputados de la Asamblea Nacional, estudiantes y padres de familia.