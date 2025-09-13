Reabren Clínica Amigable en San Miguelito para atención de ITS y VIH

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito anunció la reapertura de la Clínica Amigable (CLAM) en el Centro de Salud de Torrijos Carter, que brindará atención todos los martes a partir del 16 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El objetivo de esta clínica es prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, mediante intervenciones oportunas y orientación en salud sexual, garantizando una atención integral a la población clave, se informó a través de un comunicado.

Las CLAM surgieron como respuesta a la necesidad de ofrecer servicios de salud inclusivos, libres de estigma y discriminación, dirigidos especialmente a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero.

El director médico del centro de salud, Alexander Baré, recordó que la mejor forma de prevenir las ITS y el VIH es acudir periódicamente a controles médicos y utilizar de manera adecuada las medidas de prevención.

La clínica ofrecerá controles de salud, laboratorios de rutina y pruebas específicas, entre ellas VIH, sífilis y gonorrea; asesoría pre y post prueba; toma de muestras para diagnóstico de clamidia y vaginosis bacteriana; citología vaginal (Papanicolau); referencia a médicos especialistas cuando sea necesario; así como orientación sobre el uso correcto del condón y entrega gratuita, según disponibilidad.

Por su parte, la directora regional de salud, Yaviletsy Centella, destacó que en las CLAM trabajan profesionales sensibilizados en la atención de la población clave, lo que garantiza un servicio con trato digno, humano y libre de estigmatización.