    SALUD PÚBLICA

    Reabren Clínica Amigable en San Miguelito para atención de ITS y VIH

    Getzalette Reyes
    En la Clínica Amigables se brindarán servicios como controles de salud y laboratorios de rutina. Foto/Cortesía

    La Región de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito anunció la reapertura de la Clínica Amigable (CLAM) en el Centro de Salud de Torrijos Carter, que brindará atención todos los martes a partir del 16 de septiembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

    El objetivo de esta clínica es prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH, mediante intervenciones oportunas y orientación en salud sexual, garantizando una atención integral a la población clave, se informó a través de un comunicado.

    Las CLAM surgieron como respuesta a la necesidad de ofrecer servicios de salud inclusivos, libres de estigma y discriminación, dirigidos especialmente a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero.

    El director médico del centro de salud, Alexander Baré, recordó que la mejor forma de prevenir las ITS y el VIH es acudir periódicamente a controles médicos y utilizar de manera adecuada las medidas de prevención.

    La Clínica Amigable (CLAM) en el centro de Salud de Torrijos Carter brindará atención todos los martes a partir del 16 de septiembre. Foto/Cortesía

    La clínica ofrecerá controles de salud, laboratorios de rutina y pruebas específicas, entre ellas VIH, sífilis y gonorrea; asesoría pre y post prueba; toma de muestras para diagnóstico de clamidia y vaginosis bacteriana; citología vaginal (Papanicolau); referencia a médicos especialistas cuando sea necesario; así como orientación sobre el uso correcto del condón y entrega gratuita, según disponibilidad.

    Por su parte, la directora regional de salud, Yaviletsy Centella, destacó que en las CLAM trabajan profesionales sensibilizados en la atención de la población clave, lo que garantiza un servicio con trato digno, humano y libre de estigmatización.

